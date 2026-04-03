Israelul își pregătește următoarea mutare în războiul cu Hezbollah: Armata confirmă că ia în calcul să distrugă localități libaneze

Un oficial al armatei israeliene a spus că țara ia în considerare să distrugă infrastructură civilă în localități libaneze aflate pe o distanță de 2 până la 3 kilometri de la frontieră astfel încât să creeze o zonă tampon, a scris CNN.

Potrivit oficialului, aceasta este doar una dintre propunerile pe care le ia în calcul armata în continuarea războiului cu Hezbollah, miliție șiită aliniată Iranului, care operează din sudul Libanului.

Pentru a se concretiza, propunerea trebuie să primească undă verde din partea conducerii politice a Israelului, care a semnalat deja o preferință pentru a distruge infrastructură civilă pe scară largă pentru stabilirea unei zone tampon, pe modelul acțiunilor derulate împotriva Hamas în Fâșia Gaza.

„Locuințe din sate libaneze de lângă graniță, care servesc practic drept avanposturi Hezbollah, vor fi demolate în conformitate cu modelul Rafah și Khan Younis din Gaza, pentru a elimina amenințarea la adresa comunităților israeliene”, a declarat vineri ministrul israelian al apărării, Israel Katz.

Distrugerea pe scară largă a infrastructurii civile, fără o necesitate militară clară, este considerată o încălcare a dreptului internațional.

Poziții israeliene pe o distanță de până la 10 kilometri de frontieră

Oficialii israelieni au furnizat informații actualizate despre planurile lor din Liban, iar multe scenarii includ posibilitatea de a pătrunde mai adânc în sudul țării vecine, susțin aceștia, pentru a neutraliza amenințarea unei invazii Hezbollah.

Un alt oficial militar israelian declarase anterior pentru CNN că armata ocupă în prezent poziții pe o distanță de 10 kilometri de la frontiera dintre cele două țări.

În Liban, conform datelor Unicef USA, războiul a strămutat până acum peste 1,1 milioane de oameni, reprezentând 20% din populația țării. Printre cei strămutați se numără peste 390.000 de copii. Ministerul libanez al sănătății susține că atacurile israeliene au ucis peste 1.300 de persoane și au rănit alte câteva mii.

Vineri, într-o conferință de presă cu jurnaliștii străini, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a sugerat că va mai dura câteva zile până când militarii vor putea spune că au stabilit „linii defensive relevante pentru prevenirea focului direct asupra comunităților din nordul Israelului”.

„Suntem dedicați obiectivului pe termen lung de dezarmare a Hezbollah. Există, de asemenea, un obiectiv pe termen scurt în acest moment pentru mutarea amenințărilor”, a adăugat el.