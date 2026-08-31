„Scutul lui Ahile”. O țară NATO plătește 3.000.000.000 de euro pentru sistemele care au oprit rachetele iraniene

Acordul include rachete balistice, aeronave și drone.

Israelul și Grecia au semnat luni un acord de apărare în valoare de 3 miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari), în cadrul căruia Israelul va construi un sistem de apărare aeriană pe mai multe straturi pentru Grecia, pe măsură ce Atena continuă un program mai amplu de modernizare militară, scriu Reuters și Politico.

Ministerul Apărării din Israel a afirmat că acesta este cel mai mare acord de export în domeniul apărării încheiat vreodată de Israel cu Grecia și unul dintre cele mai mari din istoria țării.

Amir Baram, director general în cadrul Ministerului Apărării din Israel, a afirmat că acest acord – supranumit „Achilles Shield” („Scutul lui Ahile”) – reflectă „avantajul tehnologic al Israelului și performanțele dovedite ale sistemelor noastre de apărare pe teren”.

În cadrul acordului, Israelul va furniza Greciei sistemele „David’s Sling” („Praștia lui David”) și „SPYDER”, produse de Rafael Advanced Defense Systems, și sistemul „BARAK MX”, fabricat de Israel Aerospace Industries (IAI), precum și radare MMR dedicate misiunilor multiple pentru supraveghere aeriană, fabricate de ELTA Systems, o unitate a IAI.

Sistemul defensiv aerian „David’s Sling” a fost utilizat de Israel pentru a intercepta rachetele iraniene în timpul războiului cu Iranul din acest an. Grecia devine al doilea client al sistemului, după Finlanda.

Grecia, membră NATO din 1952, alocă aproape 3,5% din produsul intern brut (PIB) pentru apărare, o proporție mai mare decât cea a multor aliați din cadrul NATO, pe fondul disputei de lungă durată cu țara vecină, Turcia.

Atena intenționează să cheltuiască aproximativ 28 de miliarde de euro până în 2036 pentru a construi sistemul multistrat „Achilles Shield” de apărare antibalistică, antiaeriană și anti-drone, precum și pentru a achiziționa până la 40 de avioane de vânătoare F-35 din SUA și fregate din Franța și Italia.

Conform acordului încheiat luni, Grecia va primi, de asemenea, un nou sistem național de comandă și control, dezvoltat de Rafael, pentru a integra capacitățile de apărare aeriană ale țării.

Un acord suplimentar în valoare de 26 de milioane de euro prevede ca Israelul să furnizeze Greciei sistemele „Drone Dome” („Domul dronelor”) ale companiei Rafael, pentru protejarea obiectivelor strategice împotriva dronelor și consolidarea apărării existente.

Israelul va extinde și cooperarea industrială în domeniul apărării cu Grecia, inclusiv prin transferuri de tehnologie și expertiză către industria locală.

În ianuarie, Grecia și Israelul au convenit să-și extindă cooperarea în domeniul roiurilor de drone și al vehiculelor subacvatice, al amenințărilor cibernetice, al exercițiilor militare și al tehnologiei de apărare. Această inițiativă se înscrie în „Agenda 2030” a Greciei, o reformă militară de amploare menită să modernizeze forțele armate și să sporească producția internă de armament.

Atena merge mai departe decât alți cumpărători europeni de sisteme israeliene de apărare aeriană. Germania a achiziționat sistemul „Arrow 3” în 2023, iar Finlanda a achiziționat sistemul „David’s Sling” în 2024. Grecia afirmă că va fi prima țară din UE care va integra mai multe platforme israeliene într-un singur scut național împotriva rachetelor balistice, a aeronavelor și a dronelor.