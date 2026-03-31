Israelul va ocupa o parte din sudul Libanului după război, declară ministrul israelian al apărării

Israelul intenționează să ocupe o parte din sudul Libanului odată ce războiul se va fi terminat, a declarat marți ministrul israelian al apărării, Israel Katz, citat de AFP, conform Agerpres.

„La încheierea acestei operațiuni, Forțele de apărare israeliene (IDF) se vor instala în zona de securitate din interiorul Libanului, pe o linie defensivă împotriva rachetelor antitanc și vor menține controlul asupra securității în întreaga zonă până la râul Litani”, la circa 30 km mai la nord de linia de demarcație între Israel și Liban, a declarat Katz într-o înregistrare video difuzată de biroul său.

„Întoarcerea la sud de Litani a celor peste 600.000 de locuitori din sudul Libanului, care au fost evacuați în nord, va fi complet împiedicată atât timp cât securitatea și siguranța locuitorilor din nordul Israelului nu vor fi garantate”, a adăugat Katz.

„Toate casele din localitățile (libaneze) adiacente frontierei cu Israelul vor fi demolate după modelul Rafah și Beit Hanoum din Fâșia Gaza pentru a elimina odată pentru totdeauna orice amenințare de-a lungul frontierei pentru locuitorii (israelieni) din nord”, a adăugat Katz, referindu-se la două orașe din enclava palestiniană devastată în urma operațiunilor militare ale Israelului în războiul acestuia împotriva grupării Hamas după 7 octombrie 2023.

Libanul a fost atras în războiul dus de Israel și SUA împotriva Iranului după atacul lansat de gruparea islamistă Hezbollah în 2 martie împotriva Israelului, ca represalii pentru moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, ucis în prima zi a conflictului.

De atunci, atacurile masive israeliene asupra Libanului au ucis peste 1.200 de persoane și au rănit peste 3.600, potrivit ultimului bilanț al Ministerul Sănătății libanez. Armata israeliană susține că a eliminat 850 de teroriști în Liban.