Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 

În a doua zi a anului 2022, istoricul Niall Ferguson publica pe siteul Bloomberg un articol care începea astfel: „Războiul se apropie – un război nu tocmai glorios. Nu vă lăsați păcăliți de conversația de joi trecută dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Joe Biden, cu promisiunea unor negocieri suplimentare în ianuarie”. La aproape 4 ani distanță, Niall Ferguson a revenit cu o opinie pe marginea planului de pace.

„Putin’s Ukrainian War Is About Making Vladimir Great Again” s-a intitulat, fără să fie nevoie de vreo traducere, articolul lui Niall Ferguson din 2 ianuarie 2022. El scria că „Vladimir Putin are în vedere o preluare a controlului asupra Ucrainei, similară cu Anschluss-ul Austriei de către Germania nazistă în 1938”. Previziunea istoricului născut în Scoția s-a împlinit.

A anticipat atacul lui Putin, dar nu rezistența Ucrainei și vigoarea susținerii Vestului

Ferguson mai insista pe ideea că „inspirația este mai degrabă țaristă decât sovietică: se bazează pe interpretarea tendențioasă a lui Putin că independența Ucrainei este o anomalie istorică nesustenabilă”.

Pe 24 februarie 2022, Vladimir Putin dădea ordin armatei sale să atace Ucraina.

Ferguson recunoaște că, la fel cum a anticipat atacul, în egală măsură n-a intuit rezistența Ucrainei și sprijinul constant al Vestului, bazat pe convingerile ferme ale cetățenilor democrațiilor.

Într-un recent articol în Free Press, istoricul scrie că, după 4 ani de război istovitor, „Cea mai recentă inițiativă de pace a lui Trump are șanse mai mari de succes decât cred scepticii. Atât Ucraina, cât și Rusia au nevoie acum de o pauză de la război”.

Rușii au „scăpat” câteva puncte din planul de pace, apoi ucrainenii l-au dat pe tot

Niall Ferguson nu se declară un fan al planului de pace, în nici una dintre formele sale de până acum: nici cel inițial de 28 de puncte, nici cel revăzut, de 19 puncte. Dar crede că asistăm la începutul sfârșitului războiului pentru că, din motive diferite, „atât Ucraina, cât și Rusia au nevoie acum de o pauză de la război”.

Istoricul reconstituie cum au ajuns publice cele 28 de puncte. „Un document, destinat să fie folosit ca punct de plecare, este parțial divulgat de una dintre părți, apoi divulgat în întregime de cealaltă parte”.

Istoricul susține că emisarul rus Kirill Dmitriev a scurs întâi câteva puncte din planul lui Trump, cele favorabile țării sale. Apoi, ucrainenii l-au „lăsat să scape public” pe tot, cu cele 28 de puncte.

Când a apărut forma integrală, a fost clar, spune Niall Ferguson, că planul e departe de a fi în totalitate convenabil Rusiei.

Rușii și-au redus mult pretențiile pentru micșorarea armatei Ucrainei

Ca să ilustreze argumentul, istoricul compară restricția cerută acum de ruși la adresa armatei Ucrainei cu cea solicitată la primele tratative de pace, din aprilie 2022, de la Istanbul. „Atunci, Rusia a cerut o „demilitarizare” mult mai extinsă, inclusiv un plafon de 85.000 de soldați ucraineni, limite cantitative și calitative stricte pentru armamentul ucrainean și încetarea cooperării militare occidentale cu Ucraina”. Acum, limita solicitată de Rusia pentru armata Ucrainei este de 600.000 de soldați.

În plus, spune Ferguson, „Mi se pare uimitor că, de data aceasta, mass-media nu a prezentat acceptarea de către Rusia a unei garanții de securitate pentru Ucraina”.

De ce are Rusia nevoie de oprirea războiului? Factorul China

Din mai multe motive, crede istoricul, Rusia a obosit. Presiunea SUA asupra Chinei și Indiei, pentru a nu mai importa masiv petrol rusesc, a început să-și facă efectul. Nici China și nici India nu-și permit să ignore cererea lui Trump.

„Rafinăriile chineze și indiene depind de accesul la sistemul financiar american pentru nevoile pieței de capital. Ele nu îndrăznesc să pună în pericol acest acces”, scrie Ferguson.

„Acum două săptămâni, SUA au sancționat un important terminal de import chinezesc deținut în jumătate de o companie petrolieră rusă, ceea ce a dus la devierea tancurilor petroliere către alte porturi și la reducerea ratelor de prelucrare de către unele rafinării chineze”.

”Patru companii petroliere de stat chineze, responsabile în total pentru achiziții de petrol rusesc în valoare de 250.000-500.000 de barili pe zi, ar fi suspendat achizițiile de țiței transportat pe mare de la companiile petroliere rusești”.

„Dacă căutați un alt motiv pentru care rușii ar putea fi serioși în privința unui compromis de pace – sau cel puțin a unui armistițiu – nu căutați mai departe”.

Pagubele rafinăriilor atacate cu drone

Tot pe plan energetic a atacat și Ucraina.

„Războiul aerian al Ucrainei a vizat infrastructura energetică a Rusiei, în special rafinăriile de petrol. Acest lucru a devenit o problemă semnificativă pentru Rusia în acest an. Într-adevăr, acesta poate fi unul dintre motivele pentru care rușii manifestă pentru prima dată un interes serios în negocierea unui armistițiu”.

Putin nu se poate gândi, în mod serios, să folosească arme nucleare

Rusia are, militar, numeroase avantaje față de Ucraina. De aceea se și află în ofensivă incontestabilă. Avansează încet, dar sigur. Iar unul dintre aceste atuuri este, teoretic, decisiv: armele atomice. Dar Niall Ferguson spune că retorica pe care rușii o vehiculează când și când, este goală.

„În primul rând, nu este clar ce scop militar ar avea o rachetă nucleară într-un astfel de război. În al doilea rând, condamnarea internațională și izolarea și mai mare a Rusiei ar fi o consecință inevitabilă. În al treilea rând, China a afirmat destul de clar că se opune oricărei escaladări la nivel nuclear. Și, în calitate de intendent general al lui Putin, China are ultimul cuvânt”.

Trezirea Europei nu convine, pe termen lung, Kremlinului

Niall Ferguson face excepție de la tonul în general pesimist în privința forței Europei.

„Sprijinul occidental pentru Ucraina a fost mai tenace decât am prevăzut – un alt motiv pentru care Rusia ar dori să negocieze. La urma urmei, reînarmarea Germaniei abia a început. Dacă acest lucru se va face într-un mod cât de cât serios, va reprezenta o amenințare istorică pentru Moscova”.

„Rusia ar putea înțelege în sfârșit că costurile prelungirii acestui război depășesc beneficiile”

„Impresia mea este că pacea se apropie – sau cel puțin un armistițiu. Nu este vorba atât de faptul că Trump își dorește sincer acest lucru, deși este important că o face. Este mai degrabă datorită faptulului că ambele părți combatante au nevoie de asta. În cazul Ucrainei, acest lucru nu este surprinzător, după aproape patru ani de apărare eroică. Dar și Rusia ar putea înțelege în sfârșit că costurile prelungirii acestui război depășesc beneficiile”.

„Acesta nu este sfârșitul războiului. Dar ar putea fi începutul sfârșitului. Și dacă este așa, joi vom avea cu adevărat un motiv de recunoștință”, încheie Niall Ferguson.