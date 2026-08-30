ISU trimite al treilea contingent de pompieri în Grecia. România ajută autoritățile elene în fiecare vară din 2022 încoace

Un nou contingent de pompieri români, al treilea, a plecat spre Grecia, duminică, pentru a participa alături de pompierii greci, la misiuni de montorizare şi stingere a incendiilor de vegetaţie şi de pădure. Noul contingent va utiliza tehnica de intervenţie pe care IGSU a dislocat-o deja, odată cu contingentele anterioare, pe teritoriul elen, informează News.ro.

„Astăzi, 30 august a.c., cel de-al treilea contingent de pompieri români, specializat în stingerea incendiilor de pădure, se deplasează către Republica Elenă, pentru asigurarea continuităţii misiunilor de monitorizare şi stingere a incendiilor de vegetaţie şi pădure, derulate de colegii noştri în ultimele două săptămâni. Deplasarea modulului se realizează pe cale terestră de la Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, situată în localitatea Ciolpani, pe ruta Giurgiu – Ruse – Sofia – Kulata – Salonic – Larisa – Nea Makri, localitate situată în regiunea Attica, la aproximativ 25 km nord-est de Atena”, informează, duminică, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Contingentul care duminică a început deplasarea spre Grecia va utuliza tehnica de intervenţie a IGSU care se află deja pe teritoriul Greciei. Este voba despre două autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, una de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenţie şi comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot (UAS), o autospecială de comunicaţii radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container şi un vehicul utilitar de teren (UTV) echipat cu instalaţii pentru stingerea incendiilor.

Acţiunile la care pompierii militari români participă pe teritoriul elen se derulează în cadrul programului de pre-poziţionare organizat de Direcţia Generală pentru Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO) şi finanţat de Uniunea Europeană.

Programul a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunităţile din Europa care sunt grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori. Anul acesta, pe teritoriul Republicii Elene, alături de România au mai trimis echipaje operative şi Cehia, Franţa şi Moldova.

IGSU a mai trimis astfel de echipaje în Grecia începând cu anul 2022.