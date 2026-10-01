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Actualitate

În Italia a intrat în vigoare legea din școli care a stârnit o dispută națională

George Sîrbu
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Interdicţia acoperirii feţei a intrat în vigoare în toate şcolile în Italia, după ce preşedintele Sergio Mattarella a semnat un decret emis de guvernul de dreapta condus de Giorgia Meloni.

  • În același timp a fost fixat și un număr maxim în clasă de elevi care nu vorbesc bine italiană, măsură despre care guvernul spune că îi ajută să se adapteze mai bine și să învețe limba.
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