„Cel mai lung pod suspendat din lume”, proiect conceput de romani, puternic contestat la puțin timp după aprobarea finală

Proiecție 3D a podului suspendat peste strâmtoarea Messina, ce va lega Sicilia de partea continentală a Italiei. Sursă foto: Captură Geopop

Decizia guvernului de la Roma de a aproba construirea celui mai lung pod suspendat din lume între Sicilia și partea continentală a Italiei a deschis calea pentru o bătălie juridică care ar putea întârzia și mai mult un proiect conceput inițial de vechii romani, informează Reuters.

Guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni a dat miercuri aprobarea finală pentru podul peste strâmtoarea Messina, alocând 13,5 miliarde de euro pentru un proiect care se află în discuție de mai bine de 50 de ani.

„Mi-ar putea oferi de trei ori valoarea casei mele, dar asta nu contează pentru mine. Ce contează este peisajul. Nu trebuie să atingă strâmtoarea Messina”, a declarat Mariolina De Francesco, o femeie de 75 de ani care locuiește în orașul sicilian Messina.

Peste 440 de proprietăți vor trebui expropriate pe partea siciliană și în regiunea Calabria de pe continent pentru a face loc podului de 3,7 km și drumurilor și căilor ferate de legătură.

„Avocații noștri vor lua măsuri și îi vom opri. Este garantat”, a spus De Francesco, a cărei casă se află în apropierea amplasamentului unuia dintre turnurile de 399 de metri înălțime prevăzute pentru pod.

Ministrul infrastructurii, Matteo Salvini, a declarat că lucrările preliminare ar trebui să înceapă în septembrie-octombrie și a promis compensații generoase celor care vor fi nevoiți să renunțe la proprietățile lor. Podul are ca termen de finalizare anul 2032.

Compania Messina Strait, care supraveghează proiectul, se pregătește pentru o luptă juridică importantă. „(Recursurile juridice) mă țin cu siguranță ocupat, deoarece ne fac să pierdem mult timp”, a declarat directorul executiv al companiei, Pietro Ciucci, pentru ziarul La Stampa.

Plângere la Uniunea Europeană

Grupurile ecologiste au depus săptămâna aceasta o plângere la Uniunea Europeană, semnalând riscuri grave pentru ecosistemul local.

Cartierul Torre Faro, situat la marginea nordică a orașului Messina, include o rezervație naturală care înconjoară două iazuri, iar Calabria pare la o aruncătură de băț când te plimbi de-a lungul malului mării.

Comitetele de locuitori „No Bridge” susțin că valoarea ecologică a zonei și riscul seismic o fac nepotrivită pentru această infrastructură. De asemenea, ei se tem că lucrările se vor prelungi, făcând cartierul de nelocuit din cauza zgomotului.

Compania Messina Strait afirmă că podul va fi proiectat pentru a rezista la cutremure foarte puternice și nu va fi amplasat pe falii active. De asemenea, a promis măsuri de atenuare pentru a proteja habitatele și speciile protejate.

Obligațiile contractuale vor asigura că durata și efectele activității de construcție, inclusiv zgomotul, vor fi ținute sub control strict, a adăugat compania.

Susținătorii proiectului, atribuit consorțiului Eurolink condus de compania italiană Webuild, afirmă că acesta va stimula economia unei regiuni subdezvoltate.

„Podul ar putea crea locuri de muncă pentru tineri și poate ar putea schimba ceva în Sicilia, unde ne place să păstrăm totul așa cum este”, a declarat Giuseppe Caruso, în vârstă de 71 de ani.

Autoritățile au promis măsuri stricte împotriva implicării mafiei. Cele două regiuni sunt sediul organizațiilor mafiote Cosa Nostra și ‘Ndrangheta, care au o lungă istorie de infiltrare în proiectele privind lucrările publice.

Guvernul ia în considerare, de asemenea, clasificarea investiției în pod ca cheltuială de apărare, ceea ce ar ajuta Italia să îndeplinească noile obiective NATO de creștere a bugetelor militare.

1.000 de persoane riscă să rămână fără case

Exproprierile de case vor avea loc treptat, în funcție de avansarea lucrărilor de construcție. Activiștii și avocații estimează că aproximativ 1.000 de persoane ar putea rămâne fără locuințe și susțin că creșterea costurilor de la momentul atribuirii proiectului ar putea încălca legislația Uniunii Europene în materie de achiziții publice.

„Suntem o țară guvernată de statul de drept în cadrul UE, așa că și guvernul trebuie să respecte regulile”, a declarat Antonio Saitta, avocatul care reprezintă unii locuitori din Messina.

Compania Strait of Messina a declarat că creșterea costurilor, de la 8,5 miliarde de euro în 2011, înainte ca proiectul să fie blocat, la 13,5 miliarde de euro în prezent, se datorează creșterii accentuate a prețurilor materialelor de construcție.

Saitta a afirmat că principala modalitate de a bloca construirea podului este depunerea, până la sfârșitul lunii octombrie, a unui recurs la o instanță administrativă împotriva deciziei guvernului.

Gianluca Maria Esposito, profesor de drept administrativ la Universitatea Sapienza din Roma, a declarat că interesul public prevalează asupra celui privat în astfel de cazuri și că blocarea proiectului ar fi o provocare dificilă.

„Cetățenii au dreptul la despăgubiri, dar nu pot solicita daune suplimentare și nici nu se pot opune realizării proiectului”, a spus el.