Măsura țintită pe care o pregătește Italia ca să țină prețurile benzinei și motorinei sub 2 euro

Cabinetul de miniștri de la Roma va adopta noi măsuri pentru a frâna creșterea vertiginoasă a prețurilor combustibililor, au declarat luni oficiali guvernamentali și un parlamentar de rang înalt, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la impactul fiscal al acestor măsuri, scrie Reuters.

Creșterea prețurilor energiei și a prețurilor de consum, cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, a reprezentat o mare bătaie de cap pentru guvernul italian, care încearcă să protejeze puterea de cumpărare a gospodăriilor și a industriilor mari consumatoare de energie, menținând în același timp finanțele publice sub control.

Surse guvernamentale au declarat pentru Reuters că guvernul se va reuni mai târziu în cursul zilei de luni pentru a discuta un nou pachet de măsuri axat pe prețurile motorinei, urmând ca alte măsuri să fie anunțate pe 4 august.

Fără a preciza calendarul de aplicare a noilor măsuri, Massimo Garavaglia, președintele comisiei de Finanțe din camera superioară a parlamentului, le-a spus reporterilor, la Milano, că „guvernul va lua măsuri pentru a se asigura că prețurile rămân sub pragul-cheie de 2 euro atât pentru motorină, cât și pentru benzină”.

„Vom face acum câteva ajustări la accize pentru a asigura un început fără probleme al vacanței pentru toți italienii. Apoi, ca întotdeauna, vom monitoriza situația”, a spus el.

Italia a introdus în martie o reducere temporară a accizelor la motorină și benzină, ca răspuns la șocul energetic declanșat de conflictul dintre Israel și Iran.

Măsura a fost prelungită de mai multe ori și redusă treptat, până la expirarea ei pe 3 iulie, costându-i pe contribuabili aproape 2 miliarde de euro (2,28 miliarde de dolari), incluzând și scutirile fiscale acordate șoferilor de camioane.

Atât Comisia Europeană, cât și Fondul Monetar Internațional (FMI) au criticat reducerea accizelor, afirmând că Italia ar fi trebuit să aplice măsuri mai bine țintite pentru a proteja gospodăriile cele mai vulnerabile. Conform celor două instituții internaționale, asemenea măsuri ar limita astfel impactul asupra bugetului deja tensionat al Italiei.

Ministerul Industriei a afirmat luni, într-un comunicat, că prețul mediu al combustibilului la stațiile de autoservire din rețeaua rutieră italiană este de 1,982 euro pe litru pentru benzină și de 2,185 euro pentru motorină, în creștere față de prețurile de 1,803 euro și, respectiv, 1,882 euro, înregistrate la 3 iulie. Prețurile pe rețeaua de autostrăzi sunt chiar mai mari și depășesc 2 euro pentru ambele tipuri de combustibil.

Stație de alimentare. FOTO: Dreamstime.com