Italia schimbă procedura de selecție pentru Eurovision. Gală specială în cadrul Sanremo

Festivalul de la Sanremo își va schimba formatul în 2027 și va introduce o gală separată pentru alegerea reprezentantului Italiei la concursul Eurovision, conform noului regulament publicat luni de televiziunea publică italiană (RAI), care, pentru prima dată, va separa această selecție de câștigătorul desemnat în secțiunea generală a festivalului, informează cotidianul Il Mattino.

Mandatul lui Stefano De Martino la conducerea Festivalului de la Sanremo a început oficial. Odată cu publicarea regulamentului pentru cea de-a 77-a ediție, ce se va desfășura în perioada 16-20 februarie 2027, prind contur principalele noutăți ale celui mai așteptat eveniment muzical din Italia, citează Agerpres.

Prima noutate majoră este așa-numita „Seară Eurovision”, denumită oficial „Performance Night” și programată pentru vineri, 19 februarie 2027. Cu această ocazie, concurenții își vor prezenta piesele din concurs folosind efecte scenice și coregrafice spectaculoase, inspirate de limbajul vizual al concursului Eurovision.

Noul regulament publicat de RAI prevede că reprezentantul Italiei la Eurovision va fi ales în cadrul „Performance Night”. Câștigătorul Festivalului Sanremo nu va fi mai acela care se va califica în mod automat la Eurovision, ci artistul care va întruchipa cel mai bine spiritul acestui concurs muzical internațional, pe baza unor criterii specifice privind prezența scenică și inovația în spectacol.

Sistemul de votare pentru această gală specială va respecta standardele internaționale: atât televotul publicului, cât și o Academie – un juriu format din experți internaționali din diverse domenii ale industriei de divertisment, de la interpretare vocală și până la coregrafie – vor avea un cuvânt de spus.

Schimbări importante la Sanremo 2027

O altă schimbare importantă operată în cadrul Festivalului Sanremo constă în faptul că toți interpreții înscriși în concurs vor evolua în fiecare dintre cele cinci seri ale festivalului, de marți până sâmbătă. Piesele din concurs vor fi interpretate de patru ori (o seară fiind dedicată coverurilor și duetelor), ceea ce consolidează prezența fiecărui artist și face competiția să devină mai intensă în raport cu edițiile precedente. Sistemul de votare va alterna între diversele jurii ale festivalului: Juriul Publicului, Juriul Presă-TV-Web, Juriul Radio și Juriul Experților Internaționali. Ponderea fiecăruia va varia în fiecare seară, procesul culminând cu seara finală de sâmbătă, când decizia va fi stabilită în procent de 50% de către Juriul Publicului și de 50% pe baza cumulului punctajelor anterioare.

Clasamentul final va cuprinde între 3 și 5 finaliști, anunțați într-o ordine aleatorie; confruntarea decisivă va stabili apoi câștigătorul ediției din 2027 a Festivalului Sanremo. Întrucât noua formulă impune participarea tuturor concurenților în fiecare seară, De Martino urmărește reducerea numărului de participanți: vor fi maximum 24, inclusiv câștigătorul secțiunii „Sara Sanremo” 2026, fiind confirmată totodată eliminarea categoriei „New Proposals”.

Una dintre cele mai așteptate noutăți vizează excluderea totală a inteligenței artificiale generative: piesele și versurile trebuie să fie rodul creativității umane. Noul regulament oferă postului RAI și conducerii artistice a festivalului dreptul de a utiliza instrumente tehnologice de verificare pentru a preveni eventualele abuzuri, un principiu adoptat deja de industria muzicală internațională.

Procesul de audiție și de selecție, coordonat de Stefano De Martino, este deja în desfășurare. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor e 23 noiembrie, iar numele participanților ar putea fi anunțate începând cu data de 29 noiembrie.