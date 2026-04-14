Italia a suspendat acordul din domeniul apărării cu Israelul. Anunțul făcut de Georgia Meloni

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a anunțat marți că guvernul de la Roma a „suspendat reînnoirea automată” a acordului de apărare dintre Italia și Israel, scrie presa internațională.

„Având în vedere situația actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat Giorgia Meloni, la Verona, au relatat agențiile de presă italiene ANSA și AGI, preluate de France Presse.

O sursă diplomatică italiană a confirmat pentru AFP că acordul a fost suspendat, precizând: „ Ar fi fost dificil din punct de vedere politic să îl menținem”.

Meloni a luat această decizie luni împreună cu miniștrii de externe și apărării, Antonio Tajani și Guido Crosetto, precum și cu viceprim-ministrul Matteo Salvini, a declarat pentru Reuters o sursă, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Memorandumul prevedea inițial o reînnoire la fiecare cinci ani și a intrat în vigoare la 13 aprilie 2016, potrivit ANSA.

Acesta reglementează cooperarea dintre cele două țări în industria de apărare, formarea militarilor, cercetare și tehnologiile informației, printre altele.

Opoziția italiană cerea de câteva luni guvernului să suspende această reînnoire.

Tensiuni între Italia și SUA

Guvernul de dreapta condus de Meloni a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului în Europa, dar în ultimele săptămâni a criticat atacurile israeliene asupra Libanului, notează Reuters.

Tensiunile dintre Italia și Israel s-au intensificat săptămâna trecută după ce guvernul italian a acuzat forțele israeliene că au tras focuri de avertisment asupra unui convoi italian din cadrul unei misiuni a ONU în Liban, provocând furie la Roma.

Italia l-a convocat pe ambasadorul Israelului pentru a protesta împotriva acestui incident soldat fără răniți, dar în care a fost avariat cel puțin un vehicul.

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a condamnat luni „atacurile inacceptabile” ale Israelului împotriva civililor din Liban, în timpul unei vizite la Beirut.

Șeful diplomației italiene a făcut apel la dialog între Liban și Israel și la un „armistițiu necesar și durabil”.

„Trebuie evitată cu orice preț o nouă escaladare, precum cea din Gaza”, a spus el.