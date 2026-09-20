Italia vrea să limiteze numărul de elevi străini din clase. Cum justifică Meloni măsura

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat, duminică, că autoritățile se pregătesc să limiteze numărul de elevi străini din fiecare clasă, dar și să interzică în școli vestimentațiile care acoperă fața.

Italia se numără printre țările europene cele mai expuse sosirilor de migranți extracomunitari, ceea ce a făcut din migrație o temă extrem de sensibilă și o provocare majoră pentru guvernele succesive, explică Reuters.

Astfel, în politica și în societatea italiană, integrarea migranților, în special a celor proveniți din țări cu populație majoritar musulmană, rămâne un subiect controversat, iar dezbaterile privind simbolurile religioase, integrarea culturală, regulile privind cetățenia și politica imigrației polarizează frecvent opinia publică.

„O măsură va fi prezentată în curând”

Premierul Italiei a precizat că măsura „va fi prezentată în curând” și a explicat de ce o consideră oportună.

„O măsură va fi prezentată în curând în cadrul unei ședințe a de cabinet, pentru a stabili prin lege un număr maxim de elevi străini per clasă. Aceasta prevede, de asemenea, ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți serioase de integrare în sistemul de învățământ să învețe limba italiană și interzice burqa și niqab-ul în școli”, a declarat Meloni la reuniunea anuală a organizației de tineret a partidului său, Frații Italiei.

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înțelege italiana, acel copil va putea probabil să învețe limba și să se integreze rapid cu ajutorul colegilor și al profesorilor. Cu toate acestea, dacă numărul copiilor care nu înțeleg limba devine mare — sau chiar majoritar — atunci aceasta nu mai este integrare; este neglijare”, a adăugat ea.

Meloni nu a precizat care va fi numărul maxim de elevi străini per clasă.

Aproape 12 din 100 de elevi nu sunt cetățeni italieni

Elevii care nu sunt cetățeni italieni reprezintă 11,6% dintre cei înscriși în școlile din Italia — aproape 12 din 100 de elevi — potrivit Fondazione ISMU, o instituție de cercetare.

În Italia erau înregistrați 1,73 milioane de cetățeni români, la 1 ianuarie 2024, conform unui raport al Consiliului Național pentru Economie și Muncă (CNEL) din Italia, citat de Libertatea și Știri Diaspora.

Premierul Giorgia Meloni a vorbit și despre intenția autorităților italiene de a interzice în școli vestimentațiile care acoperă fața.

„Trebuie să mergi la școală cu fața descoperită, iar în Italia nimeni, în numele unei tradiții reale sau presupuse, nu poate decide că o tânără trebuie să se ascundă”, a conchis Meloni.