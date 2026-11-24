O listă de cumpărături, câteva minute petrecute pe telefon și produsele de care ai nevoie ajung direct la ușa ta. Pentru cei care au un program încărcat sau preferă să-și facă aprovizionarea de acasă, cumpărăturile online au devenit o soluție la îndemână. În luna noiembrie, Kaufland vine și cu o surpriză pentru cei care aleg acest serviciu: fiecare comandă eligibilă de minimum 150 de lei, plasată prin Glovo, Wolt sau Bolt Food, aduce automat o șansă de a câștiga un voucher de 500 de lei.

Știi acele zile în care lista de cumpărături pare să nu se mai termine? Dimineața începe în grabă, urmează orele petrecute la serviciu, drumurile prin oraș și toate lucrurile care trebuie rezolvate până seara. Iar când ajungi acasă, descoperi că frigiderul este, surpriză, aproape gol, că ai uitat să cumperi câteva ingrediente pentru cină sau că s-au terminat produsele de care ai nevoie în gospodărie.

În astfel de momente, timpul devine la fel de prețios ca produsele pe care le pui în coș. În loc să mai faci un drum la supermarket, poți rezolva cumpărăturile direct de pe telefon, în câteva minute, iar restul timpului să-l petreci cu familia, să te odihnești sau să te ocupi de lucrurile pe care le-ai tot amânat.

Aceasta este și ideea din spatele serviciului Kaufland Livrează, prin care clienții pot comanda produse din supermarket folosind aplicațiile Glovo, Wolt sau Bolt Food, cu livrare la domiciliu. Iar în perioada 2-29 noiembrie, cumpărăturile obișnuite pot veni și cu un beneficiu suplimentar. De asemenea, Kaufland organizează o tombolă în cadrul căreia oferă, în fiecare săptămână, trei vouchere în valoare de 500 de lei fiecare.

De la lista de cumpărături la produsele livrate acasă

Fie că este vorba despre cumpărăturile pentru întreaga săptămână, ingredientele pentru masa de seară sau produsele necesare pentru curățenie, serviciul Kaufland Livrează permite clienților să aleagă dintr-o gamă variată de articole, fără să mai fie nevoie să ajungă fizic într-un magazin.

Prin intermediul platformelor partenere, utilizatorii pot comanda fructe și legume, lactate, carne, produse de băcănie, alimente congelate, articole de îngrijire personală sau produse pentru gospodărie, în funcție de sortimentul disponibil în aplicație.

Procesul este simplu. Deschizi una dintre aplicațiile Glovo, Wolt sau Bolt Food, accesezi secțiunea dedicată Kaufland, selectezi produsele dorite și finalizezi comanda. Apoi, produsele sunt pregătite și livrate direct la adresa indicată.

Un astfel de serviciu poate fi util mai ales în zilele aglomerate de toamnă, când timpul pentru cumpărături este limitat. Pentru părinții care trebuie să împartă timpul între serviciu și copii, pentru persoanele care lucrează de acasă sau pentru cei care pur și simplu nu vor să petreacă încă o oră în trafic, posibilitatea de a comanda online înseamnă mai multă flexibilitate. Disponibilitatea serviciului și a produselor depinde de localitate, de zona de livrare și de platforma utilizată.

Cum o comandă obișnuită îți poate aduce un premiu

În luna noiembrie, Kaufland adaugă o miză în plus cumpărăturilor online, printr-o tombolă dedicată utilizatorilor serviciului Kaufland Livrează. Sub mesajul „Tu îți pui poftele în coș, iar Kaufland Livrează cadoul direct în cont”, campania le oferă clienților posibilitatea de a câștiga vouchere digitale pe care să le folosească pentru alte comenzi.

Mecanismul nu presupune completarea unui formular de înscriere sau parcurgerea unor etape suplimentare. Pentru a participa, este suficient să plasezi și să finalizezi o comandă de minimum 150 de lei, prin Glovo, Wolt sau Bolt Food, din secțiunea Kaufland.

Odată îndeplinită această condiție, comanda este înscrisă automat în tragerea la sorți corespunzătoare săptămânii în care a fost plasată. Pragul minim se referă la valoarea produselor comandate, cu TVA inclus, fără taxele de livrare sau alte taxe suplimentare.

În fiecare săptămână sunt puse în joc trei vouchere de câte 500 de lei, câte unul pentru fiecare dintre cele trei platforme partenere. Astfel, pe parcursul celor patru săptămâni de campanie, vor fi acordate 12 vouchere, cu o valoare totală de 6.000 de lei. Voucherele sunt digitale și vor fi acordate prin aplicația în care a fost plasată comanda câștigătoare. Cu alte cuvinte, premiul ajunge în contul utilizatorului, fără să fie necesară ridicarea lui dintr-un magazin fizic.

Patru săptămâni de tombolă și 12 premii puse în joc

Campania Kaufland Livrează se desfășoară între 2 și 29 noiembrie, fiind împărțită în patru etape săptămânale. Fiecare etapă are propria tragere la sorți, iar comenzile eligibile sunt înscrise în săptămâna în care au fost plasate. Extragerile sunt programate pentru 12, 19 și 26 noiembrie, respectiv 3 decembrie 2026.

Câștigătorii sunt desemnați separat pentru fiecare dintre cele trei aplicații participante. Potrivit regulamentului, o persoană poate câștiga un singur premiu pe întreaga durată a campaniei, indiferent de platforma prin care a comandat. Premiile sunt acordate sub forma unor vouchere digitale, care pot fi utilizate în aplicația corespunzătoare comenzii câștigătoare, în condițiile prevăzute de regulament.

Mai puține drumuri la supermarket, mai mult timp pentru tine

Dincolo de posibilitatea câștigării unui premiu, serviciile de livrare a cumpărăturilor răspund unei nevoi tot mai prezente în viața de zi cu zi: aceea de a economisi timp. O listă de cumpărături poate fi pregătită în pauza de prânz, în drum spre casă sau chiar în timp ce planifici masa pentru ziua următoare. Produsele sunt selectate din aplicație, iar livrarea se face la adresa aleasă, în funcție de disponibilitatea serviciului.

Cumpărăturile online nu mai sunt doar o alternativă la vizitele în supermarket, ci și o modalitate prin care îți poți organiza mai ușor timpul și activitățile de zi cu zi. Iar până pe 29 noiembrie, cei care aleg serviciul Kaufland Livrează au și șansa de a câștiga unul dintre premiile puse în joc.

Mai multe informații despre serviciul Kaufland Livrează, condițiile de participare și regulamentul complet al tombolei sunt disponibile pe site-ul oficial Kaufland.

Articol susținut de Kaufland