„iZi”. eMAG lansează în România un agent AI de shopping cu care clienții pot vorbi

eMAG anunță că a lansat în România agentul AI de shopping denumit iZi, cu care clienții pot avea conversații despre produse. Agentul AI consultă în timp real și alte site-uri, poate citi review-uri și combină trei variabile pentru a furniza informații utile. Agentul a fost testat de 50.000 de useri.

eMAG spune că iZi nu este un motor de căutare care returnează o listă de produse, ci un agent conversațional care compară opțiuni și construiește „recomandări relevante, argumentate și adaptate contextului fiecărui utilizator”.

Compania a lucrat un an la acest agent prin care spune că trece de la comerț online bazat pe căutare, la unul bazat pe conversație.

Atuul lui iZI este că are capacitatea să înțeleagă intenția clientului, chiar și atunci când aceasta nu este exprimată tehnic. Pentru a genera recomandări se combină simultan trei variabile pentru a oferi informații utile: analiza produselor disponibile pe eMAG, nevoia exprimată de utilizator în conversație și context adițional din web, mai spune compania.

iZi consultă în timp real și surse externe relevante când este necesar, precum site-uri independente de review-uri de produse, pentru a oferi recomandări ancorate atât în oferta disponibilă, cât și în informații utile pentru procesul de alegere.

eMAG mai spune că agentul are acces rapid la întreaga selecție de produse listate în platformă, citește review-urile, procesează conversația din chat și recomandă cele mai potrivite opțiuni în funcție de criteriile exprimate de utilizator.

Înainte de lansarea oficială, iZi a fost disponibil într-o etapă de „soft launch” și a fost disponibil pentru 50.000 de utilizatori. Primele rezultate confirmă interesul ridicat pentru acest nou tip de interacțiune: utilizatorii adresează în medie 2,6 întrebări într-o conversație, 1 din 3 utilizatori revine și în săptămâna următoare, într-o sesiune sunt vizualizate 5-6 pagini de produs, iar peste 90% dintre evaluări sunt pozitive, conform standardului intern de calitate al companiei.