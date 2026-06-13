Jaf la Cupa Mondială 2026. Una din favoritele la trofeu, prădată de hoți în Kansas City

Stadionul SoFi din Los Angeles unde vor fi meciuri din Cupa Mondială 2026. Credit line: Jae C. Hong / AP / Profimedia

Pregătirile naționalei Angliei pentru Cupa Mondială de fotbal au fost perturbate de un furt de echipament înainte de sosirea echipei, sâmbătă, la centrul de antrenament din Kansas City, potrivit priesei britanice, scrie AFP.

Potrivit BBC, printre obiectele furate din vehiculele echipei se numără mingi și ghete, care au fost jefuite în timp ce transportau echipamentul către centrul de antrenament al echipei naționale, Swope Soccer Village.

Federația Engleză de Fotbal a confirmat agenției britanice Press Association că a avut loc un incident, dar nu a putut oferi mai multe informații.

„Anchetezăm un posibil furt de echipament dintr-un vehicul al echipei care a sosit în această seară la Kansas City cu obiecte lipsă”, a declarat pentru Daily Mail departamentul de poliție din Kansas City, Missouri.

Potrivit BBC, două persoane au fost arestate în legătură cu acest incident.

Echipa Angliei antrenată de Thomas Tuchel urmează să se antreneze pentru prima dată la Swope Soccer Village sâmbătă după-amiază, după ce a părăsit cantonamentul din Florida.

Ea își va începe campania la Cupa Mondială împotriva Croației miercuri, înainte de a înfrunta Ghana și Panama în grupa L.

Spania, cu o probabilitate de 26%, este echipa cu cele mai mari şanse de a câştiga Cupa Mondială de fotbal 2026, urmată de Franța (19%), Argentina (14%), Brazilia (8%), Olanda şi Anglia (cu câte 5%), potrivit unui studiu predictiv al grupului american de investiții bancare Goldman Sachs, citat de EFE și Agerpres.