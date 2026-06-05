Jucătorul de la Roland Garros care spune că s-a lovit de „un zid”, în semifinala pierdută

Jakub Mensik în semifina turneului de la Roland Garros, de la Paris, Franța, pe 5 iunie 2026. FOTO: Maya VIDON-WHITE / UPI / Profimedia

Tânărul jucător ceh Jakub Mensik a comparat meciul său cu Alexander Zverev cu „lovirea de un zid”, după ce germanul, cap de serie numărul 2, i-a pus capăt visului său la Roland Garros, eliminându-l în semifinala disputată vineri, scrie Reuters.

Mensik, în vârstă de 20 de ani, care la Roland Garros a ajuns pentru prima dată în semifinalele unui turneu de Grand Slam, a avut dificultăți în a depăși apărarea implacabilă și jocul consistent de pe linia de fund al numărului 3 din ierarhia mondială, pe terenul Philippe-Chatrier.

Abilitatea lui Zverev de a returna aproape fiecare lovitură l-a făcut pe ceh, cap de serie numărul 26, să se chinuie să-și găsească ritmul. În finala de duminică, germanul îl va înfrunta pe Flavio Cobolli, care a beneficiat de un „walkover” după ce compatriotul său italian Matteo Arnaldi s-a retras din cauza unui virus.

„Sascha este un adversar foarte dur pe teren. Adică, nu-ți oferă niciun punct gratuit. Este foarte greu să-ți găsești ritmul, mai ales când el stă atât de mult pe fundul terenului și simți că te lovești de un zid”, a spus Mensik.

Jucătorul de 20 de ani, care a impresionat în parcursul său până în semifinale, a recunoscut că a fost dificil să treacă de jocul lui Zverev.

„Chiar dacă am avut câteva game-uri excelente și câteva ocazii, totuși, cu serviciile lui puternice și, practic, jocul puternic de pe linia de fund, mi-a fost extrem de greu să-l atac și să găsesc impulsul și să-l aduc de partea mea”, a adăugat Mensik.

Mensik a jucat la Roland Garros doar al doilea său turneu principal.

În ciuda înfrângerii, jucătorul ceh, care a fost eliminat în turul al doilea anul trecut, a făcut un bilanț pozitiv al parcursului său la Roland Garros.

„Sunt extrem de fericit că am reușit să ajung în semifinale și că am reușit să înving mulți jucători de top”, a declarat el. „Voi considera acest turneu drept unul extraordinar.”

Alexander Zverev, în vârstă de 29 de ani, care nu a câștigat niciun titlu de Grand Slam, s-a impus după aproape trei ore de joc. Germanul a câștigat în patru seturi, cu scorul de 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.