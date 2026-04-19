James Bond revine, dar nu pe marile ecrane. „007 First Light”, lansarea din luna mai

În timp ce fanii francizei James Bond așteaptă cu interes să vadă cum va fi continuată povestea celebrului spion britanic pe marile ecrane, un răspuns poate veni dinspre zona de gaming luna viitoare când se va lansa jocul „007 First Light”, scrie Collider.

Jocul video „007 First Light”, dezvoltat de IO Interactive, urmează să fie lansat pe 27 mai 2026 și este bazat pe franciza James Bond.

Jocul inspirat de personajul care a fost interpretat de actori emblematici, precum Sean Connery, Pierce Brosnan sau Daniel Craig, va fi disponibil pe PlayStation 5, Xbox Series X/S și PC.

Jocul îl introduce în rolul spionului MI6 pe actorul Patrick Gibson, cunoscut pentru interpretarea tânărului Dexter Morgan din prequelul celebrului serial Dexter (Original Sin).

Jocul pe calculator va prezenta începuturile agentului, imediat după absolvirea academiei MI6, o schimbare de perspectivă care ar putea redefini personajul pentru o nouă generație, notează Collider.

Ce se știe despre noul film James Bond

În ceea ce privește noul film din seria James Bond, lucrurile rămân învăluite în mister. Amazon a preluat franciza și are în pregătire un nou lungmetraj, regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru stilul său vizual ambițios. În trecut, și-a pus amprenta pe Blade Runner 2049 și seria Dune.

Villeneuve se va ocupa de James Bond după ce va termine „Dune: Part Three”, programat pentru lansare pe 18 decembrie 2026. Scenariul este semnat de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, disponibil în România pe Netflix.

Distribuția pentru următorul film cu James Bond nu a fost încă anunțată, însă un detaliu care spune multe despre direcția viitoare pe care o va avea noul film apare în presa de specialitate: Amazon caută un actor mai tânăr, semn că dorește să ducă franciza mai departe ani de zile.

Până la dezvăluirea unor noi informații despre următoarea peliculă, jocul „007 First Light” este primul indiciu concret despre cum ar putea arăta viitoarea poveste a celui mai faimos agent din lume.