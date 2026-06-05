Un actor din „Top Gun: Maverick”, înjunghiat mortal. Suspect e fiul iubitei sale. „L-am ucis pe păcătos”

Actorul american James Handy a fost găsit mort la locuința sa din Los Angeles, după ce a fost înjunghiat în piept. Principalul suspect este fiul iubitei actorului, care a fost arestat de poliție, transmite The Guardian.

Actorul în vârstă de 81 de ani a fost găsit în curtea din față a casei sale din Tarzana, California, miercuri, la ora locală 9:30, potrivit departamentului de poliție din Los Angeles. Era inconștient și avea multiple răni provocate de înjunghiere la piept.

Fiul iubitei actorului, Michael Gledhill, în vârstă de 44 de ani, a fost arestat și pus sub acuzare pentru suspiciune de crimă, cauțiunea fiind stabilită la 2 milioane de dolari.

Conform comunicatului poliției, apelul la 911 a fost dat de o persoană care a declarat: „Sunt fiul acelui bărbat, tocmai l-am ucis pe omul păcătos”.

Când poliția a sosit la fața locului, Gledhill le-a spus ofițerilor că el era „cel pe care îl căutau”.

„Suspectul locuiește la acea adresă împreună cu mama sa, care este iubita victimei”, potrivit comunicatului poliției.

Handy, cunoscut pentru rolurile sale din „Jumanji”, „Top Gun: Maverick” și „Logan”, s-a născut în New York.

Cariera sa a început în 1977, în serialul de televiziune Ryan’s Hope. De asemenea, a jucat în Logan, K-911, Law & Order, NCIS: Los Angeles și Criminal Minds. Cel mai recent film al său a fost Top Gun: Maverick, din 2022.