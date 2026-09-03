Japonia înăsprește testele pentru șoferii vârstnici. Greșeala făcută de aceștia care provoacă cele mai multe accidente

Japonia va înăspri testele de conducere pentru anumiți șoferi în vârstă, în încercarea de a reduce numărul accidentelor provocate de persoanele cu vârsta peste 75 de ani care confundă, în special, accelerația cu frâna, a anunțat joi poliția japoneză, citată de AFP.

Accidentele mortale provocate de șoferi cu vârsta peste 75 de ani sunt în creștere în țară, în ciuda unei tendințe generale de scădere (2.547 de decese rutiere în 2025).

Anul trecut, aproape 18% din cele 2.500 de accidente au fost provocate de șoferi din această categorie de vârstă, a afirmat Agenția Națională de Poliție (NPA). Japonia este puternic afectată de îmbătrânirea populației.

Potrivit unui raport al NPA, „multe accidente sunt cauzate de șoferi în vârstă care apasă din greșeală pe accelerație în loc de frână”, a precizat agenția într-un comunicat.

Testul de aptitudini introdus în 2022 nu a fost de ajuns

Proiectul, care ar putea fi pus în aplicare încă de anul viitor, potrivit presei locale, survine în contextul în care datele au arătat că testul obligatoriu de aptitudini introdus în 2022 pentru această categorie de șoferi nu este suficient pentru a preveni accidentele.

Măsura îi va viza pe cei care au deja antecedente rutiere. Un studiu a relevat, într-adevăr, că accidentele rutiere provocate de persoane cu vârsta de peste 75 de ani și care au comis încălcări ale codului rutier sunt de peste două ori mai numeroase decât cele provocate de ceilalți șoferi din aceeași categorie de vârstă.

La cele cinci elemente deja evaluate în cadrul testului, precum oprirea completă și virajul la dreapta sau la stânga, se va adăuga un exercițiu de „schimbare de direcție” pentru a verifica „precizia utilizării pedalelor de accelerație și de frână”, a precizat NPA.

În 2019, un bărbat de 87 de ani a ucis o fetiță de trei ani și pe mama acesteia și a rănit alte nouă persoane, după ce a apăsat din greșeală pe accelerație în loc de frână.

Dintre accidentele mortale produse în 2025, 46 au fost cauzate de șoferi care au confundat accelerația cu frâna, a precizat NPA.

Pe categorii de vârstă, 31 dintre aceste 46 de cazuri au implicat șoferi cu vârsta de 75 de ani sau mai mult, adică aproximativ 70% din total, a precizat agenția.

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