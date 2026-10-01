Japonia majorează taxa de rezidență pentru străini de douăzeci de ori

Japonia a majorat taxele pentru străinii care doresc să se stabilească în țară, costul rezidenței permanente crescând de 20 de ori, ajungând la 200.000 de yeni (1.270 de dolari, 1116,8 euro), scrie BBC.

Cei care solicită rezidența permanentă trebuie acum să îndeplinească și noi cerințe privind venitul, pensia și limba japoneză.

Cozi lungi s-au format în fața birourilor de imigrări la începutul acestei săptămâni, în timp ce solicitanții încercau să evite creșterile de taxe, principalul birou de imigrări din Tokyo raportând timpi de așteptare de peste șapte ore.

Creșterile taxelor fac parte dintr-o serie de modificări ale politicii de imigrare a Japoniei sub conducerea prim-ministrului Sanae Takaichi, care vizează gestionarea creșterii numărului de străini.

În iulie, Japonia a implementat o creștere de cinci ori a taxelor de viză pentru toți străinii – prima sa creștere a taxelor de viză din ultimii 50 de ani. Autoritățile au declarat că acest lucru a fost menit să „reflecte inflația și fluctuațiile cursului de schimb”.

Deși imigrația rămâne o chestiune sensibilă din punct de vedere politic în Japonia, populația îmbătrânită a țării se bazează din ce în ce mai mult pe lucrători străini pentru a acoperi deficitul de forță de muncă.

Populația rezidentă străină a Japoniei a depășit 4,12 milioane la sfârșitul anului 2025, marcând o creștere record de 9,5% față de anul precedent.

Takaichi a făcut din gestionarea imigrației una dintre prioritățile sale cheie de când a preluat mandatul în octombrie anul trecut.

Într-o postare pe X, Takaichi a scris că guvernul său recunoaște că „unii membri ai publicului ar putea simți un sentiment de îngrijorare sau nedreptate” pe măsură ce populația de rezidenți străini din Japonia crește.

„Pentru a aborda aceste preocupări, [guvernul] depune eforturi pentru a se asigura că atât cetățenii japonezi, cât și rezidenții străini pot trăi în siguranță”, a scris ea.

Înainte de majorări, rezidenții nepermanenți din Japonia plăteau 6.000 de yeni de fiecare dată când solicitau schimbarea statutului de rezidență sau prelungirea perioadei de ședere.

Începând cu 1 octombrie, taxa variază în funcție de durata șederii dorite – de la 10.000 de yeni pentru trei luni sau mai puțin, până la 75.000 de yeni pentru cinci ani sau mai mult.

Solicitanții care se confruntă cu dificultăți financiare sau sunt desemnați drept refugiați vor beneficia de reduceri.

Aspiranții la rezidență permanentă trebuie acum să aibă un venit stabil egal sau peste media japoneză. Ultimele date publicate în iulie plasează venitul mediu al unei gospodării la 5,75 milioane de yeni, începând cu 2024.

Micaiah Michaela-Spence, care locuiește și lucrează la Tokyo de 10 ani, nu a reușit să întocmească documentele necesare pentru a depune cererea de rezidență permanentă înainte de creșterea prețurilor.

Femeia în vârstă de 37 de ani încă intenționează să aplice, dar pune la îndoială noile măsuri care vizează rezidenții străini.

„Reacția mea imediată a fost că străinii sunt tratați puțin prea convenabil. Ni se cere să câștigăm mai mult decât japonezii obișnuiți, să plătim un comision semnificativ mai mare, doar pentru a putea lucra în Japonia și a plăti impozite”, a declarat ea pentru BBC.

„Există deja o barieră lingvistică și culturală semnificativă. Pur și simplu nu mi se pare un plan gândit pe termen lung.”

Din aprilie anul viitor, solicitanții de rezidență permanentă se vor confrunta cu cerințe și mai stricte, inclusiv cunoștințe de bază de limba japoneză. Acest lucru a dus la o creștere a numărului de înscrieri la școlile de limba japoneză, precum și la numărul de persoane care se înscriu pentru a susține testul de competență în limba japoneză, a relatat presa locală.