Japonia are un nou plan pentru consolidare militară accelerată. China, indicată explicit drept „cea mai mare provocare strategică”

Guvernul Japoniei prezintă consolidarea sa militară accelerată nu doar ca pe un mijloc de a proteja țara, ci și ca pe o cale către o mai mare prosperitate, susținând în cel mai recent raport privind apărarea că producția de armament poate susține creșterea economică, scrie marți Reuters.

Evaluarea anuală a amenințărilor reprezentate de țările vecine – China, Rusia și Coreea de Nord – îndeamnă Japonia, constrânsă timp de decenii de restricțiile postbelice privind activitatea militară, să valorifice tehnologia, să finanțeze start-up-uri și să utilizeze mai multe componente comerciale în producția de armament.

Noul raport (cartea albă) „subliniază că investițiile în apărare aduc beneficii economiei în ansamblu și vieții cetățenilor”, potrivit unui document de prezentare al Ministerului nipon al Apărării. Acest mesaj se aliniază cu utilizarea mai amplă a cheltuielilor strategice ale statului de către prim-ministra Sanae Takaichi, într-un efort de a stimula creșterea economică.

Mesajul este întărit de coperta documentului, realizată în stil anime, care înfățișează o familie zâmbitoare într-un peisaj urban strălucitor, în locul trupelor, armelor și însemnelor militare prezentate în multe ediții anterioare. Un oficial al Ministerului Apărării a declarat că designul a fost conceput pentru a transmite o „imagine futuristă”.

Strategia de securitate națională

Legătura dintre apărare și prosperitatea din viitor apare în contextul în care administrația Takaichi pregătește o nouă strategie de securitate națională. Experții militari se așteaptă ca aceasta să prevadă noi creșteri ale cheltuielilor, menite în primul rând să descurajeze China să declanșeze un conflict cu Taiwanul, care ar putea atrage și Japonia într-un război prelungit.

„Activitățile militare ale Chinei și alte acțiuni ale acesteia constituie un motiv de îngrijorare serioasă pentru Japonia și comunitatea internațională și reprezintă cea mai mare provocare strategică a Japoniei”, se arată în cartea albă.

Într-o declarație făcută marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din China, Chen Xi, a afirmat că raportul este „plin de narațiuni false” care exagerează așa-zisa amenințare chineză. „Suntem extrem de nemulțumiți de acest lucru și ne opunem ferm”, a spus el.

Chen a acuzat Japonia că găsește pretexte pentru a relaxa restricțiile militare și a îndemnat Tokyo să reflecteze asupra istoriei sale de agresiune și să nu avanseze mai departe pe „calea greșită a remilitarizării”.

Relațiile dintre Japonia și China au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii ani după ce Takaichi a declarat în noiembrie că Japonia ar putea să-și mobilizeze Forțele de Apărare în cazul în care un eventual atac chinez asupra Taiwanului ar amenința și supraviețuirea Japoniei. Beijingul i-a cerut lui Takaichi să retragă ceea ce a catalogat drept o remarcă „flagrantă”.

Marți, Chen a avertizat, de asemenea, Tokyo să nu se amestece în afacerile interne ale Chinei.

Cel mai mare proces de consolidare militară de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial

Tokyo a pus la punct un ansamblu de măsuri care includ majorări de impozite, reforme ale cheltuielilor și venituri excepționale pentru a finanța cea mai amplă consolidare militară a Japoniei de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, ceea ce a dus la creșterea cheltuielilor legate de apărare la 2% din produsul intern brut.

Însă Takaichi nu a explicat încă în mod clar cum ar finanța o extindere suplimentară fără a exercita o nouă presiune asupra finanțelor publice ale Japoniei, aflate deja la limită.

Guvernul ei a asigurat un buget record de 122,3 trilioane de yeni pentru anul fiscal care se încheie în martie 2027 și a adăugat ulterior un pachet suplimentar de 3,1 trilioane de yeni pentru a proteja gospodăriile și companiile de costurile mai ridicate ale energiei, ceea ce subliniază solicitările concurente asupra bugetului public.

O mare parte din noile cheltuieli de apărare au fost alocate până acum rachetelor capabile să lovească ținte aflate la o distanță de peste 1.000 de kilometri (620 mile). Se preconizează că o parte semnificativă a oricărei creșteri suplimentare va fi destinată dronelor și altor arme fără pilot, de tipul celor utilizate pe scară largă de Ucraina în războiul său cu Rusia.