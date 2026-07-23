Japonia se sufocă sub caniculă, mai multe orașe, au fost lovite de „kokushobi” / Situație foarte gravă în Tokyo

Tokyo a înregistrat miercuri cel mai mare număr de internări într-o singură zi din cauza căldurii cu un deces și patru persoane în stare critică, au anunțat joi serviciile de urgență, în timp ce Japonia se sufocă sub o caniculă extremă, transmite France Presse.

Pompierii din capitala japoneză au precizat că 453 de persoane au fost spitalizate miercuri în întreaga prefectură Tokyo, un record de la începutul înregistrărilor în 2010, iar mobilizarea serviciilor de urgență a atins un nivel fără precedent de cel puțin 63 de ani.

„Îndemnăm populația să se hidrateze corespunzător și să folosească aerul condiționat”, a declarat joi pentru France Presse un purtător de cuvânt al pompierilor.

„Se pare că numărul pacienților a crescut odată cu temperatura. Ieri (miercuri) și alaltăieri, am constatat creșteri semnificative”, a subliniat acesta.

Pompierii din Tokyo au efectuat, de asemenea, 3.612 intervenții miercuri, o cifră record de la începutul înregistrărilor în 1963, potrivit acestui purtător de cuvânt.

Dintre persoanele spitalizate miercuri, una a decedat, alte patru se află în stare critică și 18 în stare gravă, în prefectura Tokyo, care numără 14 milioane de locuitori.

Mai multe orașe, lovite de „kokushobi”

Mai multe orașe din centrul Japoniei au înregistrat săptămâna aceasta temperaturi toride de peste 40 °C, denumite „kokushobi” de către Agenția Meteorologică Japoneză (JMA), un neologism care poate fi tradus prin „zi atât de fierbinte că reprezintă o cruzime”.

Anul trecut, arhipelagul nipon a înregistrat cea mai caldă vară din istorie.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în Japonia a fost măsurată pe 5 august 2025, ajungând la 41,8 °C în Isesaki, la nord de Tokyo.

Agenția pentru gestionarea incendiilor și a catastrofelor a îndemnat miercuri populația să considere această caniculă ca având amploarea unei „catastrofe” naturale.

„Temperaturile sunt în creștere de la jumătatea lunii iulie, iar canicula severă se preconizează că va continua pe întreg teritoriul țării”, a precizat agenția.

„Nu este exagerat să spunem că această caniculă extremă are o amploare «catastrofală», având în vedere numărul ridicat de persoane transportate la spital sau care decedează în urma unui șoc termic”, a adăugat agenția, fără a furniza, deocamdată, cifre la nivel național pentru ultimele zece zile.

Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice provocate de activitatea umană sporesc frecvența și intensitatea valurilor de căldură extremă în Japonia și în alte părți.