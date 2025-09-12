Japonia va impune cunoștințe lingvistice deținătorilor de vize de tip antreprenor

Agenția pentru Servicii de Imigrare intenționează să adauge competența lingvistică japoneză drept condiție pentru obținerea vizei de antreprenor, au declarat surse guvernamentale, citate de cotidianul Asahi Shimbun.

Japonia are două tipuri de vize: cea de tip antreprenor (se mai numește și Startup Visa) și cea de tip Business Manager.

Startup Visa oferă antreprenorilor străini posibilitatea de a locui în Japonia timp de până la doi ani (prelungire față de perioada inițială de șase luni sau un an), oferind timp suficient pentru a pregăti o afacere, a obține finanțare și apoi, dacă afacerea merge bine, să aplice pentru o viză de tip Business Manager.

Nu este necesară o investiție semnificativă — cerință ce o face diferită față de viza Business Manager.

În august, agenția a anunțat propuneri de revizuire a unei ordonanțe privind cerințele pentru viza de manager, inclusiv o creștere de șase ori a sumei necesare de capital sau investiții.

Pentru a fi eligibil, antreprenorul trebuie să prezinte un plan de afaceri viabil, avizat de o autoritate locală sau municipalitate.

Viza este destinată antreprenorilor internaționali, în special celor cu idei sau startup-uri inovatoare în domenii cu impact mare, precum tehnologie, biotehnologie sau AI.

Obiectivul principal este reducerea barierelor și stimularea inovării și activității antreprenoriale internaționale în Japonia.

Autoritățile locale oferă sprijin prin spații de lucru, mentorat și asistență administrativă pe durata etapei de startup

Cerința lingvistică reprezintă o înăsprire suplimentară a reglementărilor.

Scopul este de a asigura o comunicare mai bună cu localnicii și de a atenua potențialele „fricțiuni cu societatea”, o problemă evidențiată de ministrul justiției care solicită o revizuire a politicii privind rezidenții străini.

Conform surselor citate de cotidianul nipon, agenția intenționează să solicite fie candidatului, fie unui angajat cu normă întreagă să dețină un „nivel considerabil” de competențe în limba japoneză.

Mai exact, cerința ar fi echivalentă cu nivelul B2, al treilea cel mai înalt nivel din standardul internațional cu șase niveluri pentru competența în limbi străine, au declarat sursele.

Noile condiții vor fi aplicate de la mijlocul lunii octombrie, scrie Asahi Shimbun

Viza de tip business manager,care este reînnoibilă, permite o ședere maximă de cinci ani și le permite titularilor să își aducă familiile.

La sfârșitul anului trecut, aproximativ 41.600 de persoane dețineau acest statut.

Pe lângă asigurarea unui sediu comercial, aplicanții trebuie în prezent să îndeplinească una dintre cele două condiții: să aducă cel puțin 5 milioane de yeni (34.000 de dolari) în capital sau investiții sau să angajeze doi sau mai mulți angajați cu normă întreagă.

Conform noilor revizuiri propuse, aceștia ar fi obligați să furnizeze cel puțin 30 de milioane de yeni în capital sau investiții, să angajeze cel puțin un angajat cu normă întreagă și să se asigure că solicitantul sau un angajat cu normă întreagă posedă cunoștințe suficiente de limba japoneză.