Japonia va permite autorităților locale să interzică cazarea de tip Airbnb

Japonia ia măsuri severe față de serviciile de cazare privată pe termen scurt, permițând administrațiilor locale să le interzică în zonele rezidențiale, relatează Japan Times.

Măsura, impusă de agenția japoneză de turism, vine după ce tot mai mulți japonezi se plâng de petrecerile organizate noaptea de oaspeții cazați în cartierele lor rezidențiale, nerespectarea regulilor privind gunoiul și aruncarea mucurilor de țigară pe stradă.

De exemplu, în districtul Shinjuku din Tokyo – zona cu cel mai mare număr de unități de cazare private din țară – s-au înregistrat peste 900 de plângeri în 2025, față de doar 70 cu patru ani în urmă.

Agenția japoneză de turism nu introduce o interdicție generală la nivel național asupra „minpaku”, echivalentul local pentru regim Airbnb.

Cu toate acestea, agenția va emite o recomandare fără caracter obligatoriu către autoritățile locale la sfârșitul acestei luni, în baza căreia fiecare municipalitate își poate modifica ordonanțele pentru a implementa reglementări mai stricte privind astfel de servicii.

„Avem în vedere includerea unor prevederi care să permită autorităților locale să restricționeze activitățile de tip minpaku prin ordonanțe locale în cazurile în care se preconizează o extindere a închirierilor pe termen scurt, iar creșterea numărului de oaspeți ar putea afecta liniștea cartierelor rezidențiale și mediul educațional din zonă”, a declarat miercuri Shigeki Murata, directorul agenției japoneze de turism.

Sistemul de închirieri pe termen scurt din Japonia

În Japonia, operatorii privați pot în prezent să închirieze locuințe pentru o perioadă de până la 180 de zile pe an, în conformitate cu Legea din 2018 privind afacerile de cazare privată.

Legislația a fost motivată, în parte, de eforturile guvernului de a stimula turismul intern și de a se pregăti pentru o eventuală lipsă de locuri de cazare înaintea unor evenimente de anvergură mondială, precum Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 și Expoziția Universală de la Osaka din 2025.

Însă, odată cu această modificare, municipalitățile ar putea reduce numărul maxim de zile permise de la 180 la 0 și chiar interzice efectiv serviciul în regiunea lor, lucru împotriva căruia guvernul se opusese anterior.

„Am considerat așa-numita «reglementare de zero zile» ca fiind nedorită”, a adăugat Murata, reprezentantul agenției de turism.

„Cu toate acestea, odată cu extinderea activităților private de cazare, au apărut diverse probleme”, a argumentat el.

Luna trecută, în Japonia erau înregistrate 63.658 de unități de cazare private, față de 2.210 în iunie 2018, când legea a intrat în vigoare.

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