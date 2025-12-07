Jaf armat al unor opere de artă în Sao Paulo. Gravuri ale lui Matisse, printre lucrările furate

Opt gravuri ale pictorului francez Henri Matisse și cinci ale pictorului brazilian Candido Portinari au fost furate dintr-o bibliotecă din orașul Sao Paulo, a anunțat primăria, citată de France Presse.

Potrivit presei locale, doi bărbați înarmați au intrat duminică în biblioteca Mario de Andrade și au fugit cu operele de artă.

Gravurile erau expuse în cadrul expoziției „De la carte la muzeu”, organizată în comun de bibliotecă și Muzeul de Artă Modernă din Sao Paulo.

Biblioteca era dotat că un sistem de supraveghere și camere de securitate. Prezența poliției era crescută în zonă.

Autoritățile nu au dat detalii legate de operele furate ale lui Matisse (1869-1954) și Portinari (1903-1962).

Într-un comunicat al primăriei din luna septembrie, se spunea că expoziția va prezenta opere din colecțiile Muzeului de Artă Modernă, fără să precizeze care din ele.

Cele cinci gravuri ale lui Candido Portinari erau ilustrații ale cărții „Menino de Engenho”, publicată în 1959.