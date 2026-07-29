Jared Leto, actor premiat cu Oscar, este acuzat de infracțiuni sexuale de mai multe femei

Jared Leto a fost acuzat de conduită sexuală de natură penală de către patru femei, care susțin că infracțiunile au avut loc când erau adolescente, relatează revista Variety.

Acuzațiile au fost formulate în „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” (Jared Leto: Secretul întunecat al Hollywood-ului), un nou documentar produs de BBC ce urmează să fie difuzat mai târziu miercuri.

Societatea britanică de radiodifuziune a prezentat acuzațiile într-un material publicat înainte de difuzarea documentarului. În total, un număr total de 10 femei vin cu acuzații împotriva actorului și muzicianului american, nouă dintre ele împărtășindu-și poveștile pentru prima dată, potrivit BBC.

Una dintre femei îl acuză pe Leto, premiat cu Oscar în 2014 pentru interpretarea din „Dallas Buyers Club”, că a agresat-o într-o baie de motel când ea avea 17 ani. O alta susține că Leto a amenințat-o cu agresiunea sexuală când avea 19 ani.

Acuzațiile aduse de femei actorului faimos

O a treia femeie din documentar descrie cum ar fi întreținut relații sexuale cu Leto în California când avea 17 ani, sub vârsta consimțământului, ceea ce s-ar clasifica drept viol de minor. Ea susține că actorul a tratat cu indiferență o conversație despre faptul că vârsta consimțământului în statul american este de 18 ani.

Între timp, o a patra femeie susține că Leto i-a făcut în mod repetat apeluri telefonice explicite din punct de vedere sexual când ea avea 16 ani și, cel puțin o dată, i-a sugerat să întrețină relații sexuale.

Jurnaliștii de la BBC precizează în documentar că au văzut un acord de confidențialitate (NDA) pe care celei de-a patra femei i s-a cerut să îl semneze pentru a o împiedica să discute despre relația ei cu Leto. Aceasta a refuzat să semneze acordul.

Alte patru femei îl acuză pe Leto că le-a făcut apeluri telefonice „stranii și adesea foarte sexuale” când erau mai tinere.

Jared Leto la premiera din 2025 a „Tron: Ares”, ultimul film de anvergură în care a apărut, FOTO: Nina Prommer, ZUMA / Splash News / Profimedia

Jared Leto era trecut de 30 de ani când ar fi avut loc faptele

Toate femeile care apar în „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” susțin că interacțiunile au avut loc între anii 2002 și 2016, când actorul era trecut de 30 de ani și un nume deja cunoscut la Hollywood.

Una dintre presupusele victime a declarat: „Asta a fost acum 25 de ani… a scăpat nepedepsit”.

BBC afirmă că a coroborat „o serie dintre relatările femeilor cu prieteni și membri ai familiei cărora li s-a povestit despre întâlnirile cu Leto la momentul respectiv”. De asemenea, se precizează că, în unele cazuri, au fost văzute fotografii și mesaje care „susțin relatările femeilor”.

Doi bărbați care au lucrat cu „Thirty Seconds to Mars”, trupa de muzică rock a lui Leto, au vorbit de asemenea în cadrul documentarului și au susținut că personalul se simțea inconfortabil din cauza modului în care acesta interacționa cu fetele adolescente. Cei doi au afirmat că el le invita uneori în culise, în cabina sa de probă, sau la casa unde înregistra.

„Cred că toată lumea considera că diferența de vârstă era mult prea mare”, a spus unul dintre ei.

Acuzațiile din „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” nu sunt primele la adresa lui Leto. Anul trecut, o cunoscută DJ din Los Angeles l-a acuzat public de abuz sexual, susținând că a agresat-o și a traumatizat-o când avea 17 ani. Acest lucru le-a determinat și pe altele să iasă in față cu afirmații similare, potrivit BBC.