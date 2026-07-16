JD Vance acuză membri ai guvernului israelian că încearcă să influențeze opinia publică din SUA pentru continuarea războiului cu Iranul

Vicepreședintele american JD Vance a declarat, într-un episod al podcastului lui Joe Rogan, publicat miercuri, că unii membri ai guvernului israelian au încercat să influențeze opinia publică din Statele Unite pentru a se opune unui acord prin care Washingtonul urmărea să pună capăt războiului cu Iranul.

Afirmațiile lui Vance vin în continuarea criticilor pe care acesta le-a formulat anterior la adresa politicii guvernului israelian și scot în evidență divergențele publice tot mai mari dintre cele două țări. Vance este văzut de mulți drept un posibil viitor candidat la președinția Statelor Unite, notează Reuters.

Vance a apărat acordul încheiat luna trecută pentru a pune capăt războiului cu Iranul. În Statele Unite și Israel, criticii acordului susțin că acesta nu limitează programul de rachete al Teheranului și nu oferă o cale clară pentru desființarea instalațiilor sale nucleare, restrângând în același timp libertatea de acțiune a Israelului în confruntarea cu militanții Hezbollah din Liban.

„Știu fără nicio urmă de îndoială că există oameni în guvernul israelian care încearcă efectiv să ne facă să renunțăm la această politică, pentru că vor să continue campania militară”, a declarat Vance.

Vicepreședintele american a spus că, deși are „relații bune” cu unii membri ai guvernului israelian, „există oameni în sistemul lor despre care știm fără nicio urmă de îndoială că manipulează și încearcă să schimbe opinia publică americană pentru ca războiul să continue la nesfârșit”.

Vance a afirmat că multe țări, atât aliați, cât și adversari ai Statelor Unite, încearcă să influențeze politica americană.

„Nu mă deranjează că Israelul încearcă să facă acest lucru și, sincer, nu mă deranjează nici măcar că Rusia sau alte țări fac asta”, a spus el, adăugând că aceasta este „pur și simplu realitatea de a fi lider politic în 2026”, a spus Vance.

„Ceea ce mă deranjează este atunci când aceste operațiuni, aceste campanii de influență, ajung să afecteze judecata politică americană”, a msi declarat vicepreședintele.

Vance i-a criticat dur în luna iunie pe israelienii care s-au opus acordului cu Iranul, afirmând că președintele Donald Trump este singurul aliat al Israelului. Declarația a fost un avertisment tranșant, în care vicepreședintele a făcut referire și la miliardele de dolari pe care Israelul le primește din partea Statelor Unite sub formă de ajutor pentru apărare.

Oficiali israelieni de rang înalt, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat că termenii acordului sunt dezavantajoși pentru Israel, întrucât nu răspund preocupărilor legate de programele nuclear și de rachete balistice ale Iranului. Potrivit acestora, această opinie este împărtășită la nivelul conducerii israeliene.

Întrebat dacă crede că Statele Unite s-ar fi implicat în cel mai recent război cu Iranul dacă nu ar fi existat influența Israelului, Vance a răspuns: „Da, da, cred că s-ar fi implicat”.

„Cred că președintele, independent de orice influență din partea Israelului, este ferm convins – și, repet, sunt de acord cu el – că Iranul nu trebuie să dețină o armă nucleară”, a declarat Vance.

Biroul premierului israelian nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.