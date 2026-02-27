JD Vance spune că nu există „nicio șansă” ca SUA să se implice într-un război de lungă durată în Orientul Mijlociu

Vicepreședintele american JD Vance a abordat joi îngrijorările americanilor care se tem că Statele Unite vor intra într-un război prelungit în Orientul Mijlociu, în timp ce președintele Donald Trump continuă să ia în considerare posibilitatea unei acțiuni militare împotriva Iranului, relatează CNN.

„Ideea că vom fi angajați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără un sfârșit previzibil – nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple”, a spus Vance, într-un interviu acordat publicației The Washington Post.

„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”, a spus Vance. „Dar totul depinde de ceea ce vor face și vor spune iranienii”, a adăugat vicepreședintele american.

Trump s-a orientat către diplomație cu Iranul, lăsând însă deschisă posibilitatea unui atac militar. Joi, SUA au purtat discuții cu Iranul la Geneva, care au dat semne de progres, dar fără a se ajunge la o înțelegere majoră, potrivit CNN.

„Întorsături nebunești”

Vance, care a servit în Marina Militară și ca corespondent de război în Irak, a declarat că nu știe cum va proceda Trump, reiterând poziția administrației privind împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare.

Întrebat dacă ar fi putut prevedea că va face parte dintr-o administrație care ia în considerare schimbarea regimului în Iran, Vance a răspuns că „viața are tot felul de întorsături nebunești” și l-a apărat pe Trump ca fiind un președinte care pune „America pe primul loc”.

„El urmărește politici care funcționează pentru poporul american”, a spus Vance.

„Cred că trebuie să evităm repetarea greșelilor din trecut. De asemenea, cred că trebuie să evităm să învățăm prea mult din lecțiile trecutului. Doar pentru că un președinte a dat greș într-un conflict militar nu înseamnă că nu mai putem intra niciodată într-un conflict militar. Trebuie să fim atenți în privința asta, dar cred că președintele este atent”, a spus Vance.