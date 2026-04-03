JD Vance, vizită strategică la Budapesta în pragul alegerilor, în care Viktor Orban țintește victoria

JD Vance va călători săptămâna viitoare în Ungaria unde se va întâlni cu Viktor Orban, chiar înainte de alegerile legislative care vor decide soarta premierului naționalist, un aliat al lui Donald Trump, a anunțat joi biroul vicepreședintelui american, citat de AFP.

El va fi însoțit în această călătorie din 7-8 aprilie de soția sa, Usha Vance, și are programat un discurs despre „bogatul parteneriat dintre Ungaria și Statele Unite”, potrivit unui comunicat, scrie Agerpres.

Conservatorul de 41 de ani este, în cadrul administrației americane, unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernelor europene centriste și progresiste și unul dintre cei mai fervenți susținători ai formațiunilor de dreapta radicală din Europa.

Vizita sa este o dovadă de susținere pentru Viktor Orbán în ultima linie dreaptă înaintea alegerilor din 12 aprilie.

Premerul ungar, la putere de 16 ani și apropiat de Moscova, ar beneficia de ajutorul secret al Rusiei pentru a-și spori șansele de a fi reales, potrivit analiștilor.

Parlamentari ai Consiliului Europei s-au alarmat miercuri de caracterul „toxic” al campaniei, marcată de „propaganda incendiară” a liderului naționalist, care se confruntă cu o nemulțumire economică și socială.

Aflat în dificultate în sondaje în fața liderului opoziției Peter Magyar, Viktor Orban a desemnat Uniunea Europeană și, mai ales, Ucraina drept principale ținte.

De la revenirea la putere, Donald Trump și administrația sa au rupt rezerva publică observată anterior de Statele Unite în ceea ce privește alegerile din străinătate.

Administrația americană adoptă acum deschis și ferm poziții în favoarea liderilor considerați compatibili cu prioritățile sale diplomatice, precum și cu ideologia sa.

Secretarul de stat Marco Rubio a vizitat Budapesta în urmă cu câteva săptămâni, unde i-a urat aliatului său maghiar „succes”.

În februarie, președintele american și-a reiterat sprijinul pentru prim-ministrul maghiar, descriindu-l ca fiind „un lider cu adevărat puternic și influent, cu o capacitate dovedită de a produce rezultate fenomenale”.