Jennifer Lopez, concert la București în luna iulie. A fost anunțată locația concertului artistei americane / Cât costă biletele

Jennifer Lopez va concerta pentru prima oară în România, la Piața Constituției din București, pe 27 iulie, potrivit unui comunicat de presă transmis luni de organizatori.

Concertul artistei cunoscute internațional are loc în cadrul celei de-a treia ediții a festivalului „Summer in the City!”.

„Biletele ale căror prețuri pleacă de la 400 lei (Early Bird) s-au pus în vânzare pe Eventim.ro, IaBilet.ro și, Entertix.ro, iar noutatea absolută este că fanii vor putea achiziționa Meet&Foto Tickets care le vor permite să interacționeze și să se fotografieze cu celebra Jennifer Lopez. În plus, vor avea acces la o platformă VIP, dar și la Diamond Circle (categoria care aduce spectatorii cel mai aproape de artistă), de unde vor putea trăi intensitatea concertului la

cote maxime”, se arată în comunicatul de presă transmis de organizatori.

Cât costă biletele la concertul lui J.Lo de la București

Pentru concertul din București, de pe data de 27 iulie prețurile Early Bird sunt următoarele:

General Acces: 400 lei

Golden Circle: 650 lei

Diamond Circle: 950 lei

VIP Platform: 1.000 lei

Greet&Foto: 5.000 lei

Organizatorii spun că prețul biletelor va crește pe măsură ce se apropie data evenimentului.

„Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematice clădiri a Casei

Poporului (care a găzduit cele mai mari concerte ale artiștilor internaționali în Capitală) ca locație pentru Up All

Night, un spectacol cu care este în turneu în toată Europa și Orient, unde cererea de bilete este foarte mare,

unele show-uri fiind deja sold-out”, se mai arată în comunicat.