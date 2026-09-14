John Malkovich anulează show-ul din Tel Aviv după declarații false venite din Israel: „Este inacceptabil!”

„Prezența mea în orice țară, chiar și în propria mea țară, nu constituie o aprobare a politicilor respectivei țări, nici a acțiunilor sale”, a declarat John Malkovich în anunțul de anulare a viitoarei sale călătorii în Israel.

Actorul american favorit la premiul Oscar anul acesta pentru rolul din comedia neagră „Wild Horse Nine” trebuia să apară pe scenă în spectacolul satiric „The Music Critic”, compus de violonistul Aleksey Igudesman, la Auditoriumul Charles Bronfman din Tel Aviv, în luna aprilie a anului viitor.

Malkovich a anulat participarea la spectacol în urma unui comunicat de presă neautorizat, publicat în „The Jerusalem Post”, care conținea declarații de solidaritate pe care acesta nu le-a aprobat niciodată, potrivit Euronews.com.

Acesta îl cita pe Malkovich spunând că era „încântat să se întoarcă în Israel” și că „aștepta cu nerăbdare să se întâlnească din nou cu publicul cald din Israel, față de care simte o puternică apropiere și solidaritate”.

Într-o reacție adresată publicației „The Hollywood Reporter”, Malkovich a afirmat că „o agenție de relații publice angajată de promotorul israelian a redactat o declarație pentru articol care mi-a fost atribuită, deși nu am făcut niciodată afirmațiile citate și nici nu am fost consultat înainte ca acestea să fie tipărite”.

El a adăugat: „Nu am rostit aceste fraze și, cu siguranță, ele nu sunt aprobate de mine și nici nu reflectă sentimentele mele. Faptul că au fost publicate ca citate directe ale mele este inacceptabil și de neacceptat. Din acest motiv, am decis că nu pot participa la spectacolul de la Tel Aviv.”

Malkovich a continuat să se distanțeze de orice susținere implicită a oricăreia dintre acțiunile Israelului. El a spus: „De-a lungul lungii mele cariere, am avut norocul să susțin spectacole într-o mare parte a lumii – în țări cu guverne ale căror valori sau cultură nu le împărtășesc și în fața unor publicuri cu credințe și ideologii foarte diferite.”

„Călătoriile în locuri a căror viziune asupra lumii s-ar putea să nu coincidă cu a mea mi-au oferit șansa de a observa, de a asculta, de a învăța și de a împărtăși viziunea mea despre ce înseamnă o poveste bine spusă și ce înseamnă muzica frumoasă, precum și despre modul în care acestea se pot completa reciproc și pot pune în lumină condiția umană”, a continuat el.

„Prezența mea în orice țară, chiar și în propria mea țară, nu constituie o aprobare a politicilor respectivei țări, nici a acțiunilor sale, nici a liderilor săi aleși sau nealeși. De asemenea, prezența mea nu ar însemna că tolerez sau că mă aflu într-o presupusă «solidaritate» cu vreo cauză politică anume, nici cu uciderea unor persoane nevinovate, nici cu vreun act de terorism, nici cu orice alt fel de barbarie”, a conchis Malkovich.

Ulterior, agenția israeliană de relații publice care a difuzat citatele false și-a cerut scuze oficiale, confirmând că actorul nu a aprobat sau autorizat niciodată acele afirmații și exprimându-și regretul pentru situația creată.

John Malkovich a vizitat Israelul ultima oară în anul 2013, când a urcat pe scenă în piesa „The Infernal Comedy: Confessions Of A Serial Killer”.

În prezent, noul său film, „Wild Horse Nine”, este considerat un favorit timpuriu al sezonului de premii. Pelicula va fi proiectată luna viitoare la Festivalul de Film BFI din Londra și va fi lansată oficial în cinematografe pe 6 noiembrie 2026.