Jucătorii de la FCSB, chinuiți de Reghecampf: „Toți avem febră musculară”

Karlo Muhar (30 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre impresia pe care i-a lăsat-o Laurențiu Reghecampf, noul antrenor al echipei.

Croatul a dezvăluit că tehnicianul nu i-a menajat deloc în această pauză competițională și a crescut intensitatea antrenamentelor, în încercarea de a scoate echipa din pasa proastă prin care trece în acest sezon.

„Cred că această pauză a venit la momentul potrivit. Au venit mulți jucători noi și avem nevoie să ne regrupăm, să ne conectăm cu staff-ul, să lucrăm tactic și fizic.

Sper că vom face asta și vom demonstra pe teren. Am avut parte de niște antrenamente foarte dificile. Reghecampf este «The Special One», are o aură diferită și îți poți da seama că e un mare antrenor.

Se vede că știe ce face, e încrezător când vorbește cu tine, iar asta e foarte important pentru un jucător – să își vadă antrenorul încrezător, iar ulterior și el poate deveni încrezător”, a spus Karlo Muhar, conform sport.ro.

Muhar a fost luat prin surprindere de stilul axat foarte mult pe pregătire fizică a lui Reghecampf:

„Sincer, nu îl știam pe antrenor înainte să ajungă aici, dar mulți oameni mi-au vorbit despre el. Mi-au spus că e un antrenor foarte bun.

Nu știam nici de antrenamentele lui spartane, dar le-am experimentat acum. Toți avem febră musculară. A fost foarte, foarte greu.

Una dintre cele mai dificile săptămâni din pregătirea mea fotbalistică. Încă simt durere, dar era necesar să lucrăm”.

Laurențiu Regehcampf a revenit la FCSB pentru al treilea mandat la sfârșitul lui septembrie, însă va debuta pe bancă abia pe 10 octombrie, la meciul cu Oțelul, pe Arena Națională.