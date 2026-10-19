Jucătorul de bază al Craiovei revine! Vești importante pentru campioana Superligii

Universitatea Craiova ar putea primi un sprijin important în perioada următoare. Adrian Rus, fundaș central în vârstă de 30 de ani, este aproape de revenirea la antrenamentele echipei, după accidentarea suferită la finalul lunii august.

Fotbalistul ar putea relua pregătirea alături de colegi chiar în această săptămână, scrie fanatik.ro.

Jucătorul s-a accidentat în partida cu FC Voluntari, câștigată de olteni cu 3-1. Rus a părăsit terenul în lacrimi, iar primele temeri au fost legate de o posibilă ruptură a ligamentelor încrucișate.

Ulterior, clubul a transmis că problema medicală nu este atât de gravă pe cât se credea inițial, iar recuperarea ar fi urmat să dureze cel mult o lună. Revenirea a întârziat însă, iar fundașul se apropie acum de reluarea pregătirii cu grupul, la aproape două luni de la accidentare.

Adrian Rus, aproape de revenirea la Universitatea Craiova

Conform sursei citate, Rus ar putea fi disponibil pentru următoarele partide cu FC Botoșani, Egnatia și CFR Cluj.

Până la întâlnirea cu FC Botoșani, echipa pregătită de Coelho mai are de disputat trei partide: cu Inter Escaldes, în Conference League, cu Sepsi, în campionat, și cu FC Voluntari, în Cupa României.

Înaintea acestor dueluri, Universitatea Craiova se pregătește pentru deplasarea cu Inter Escaldes, programată joi, de la ora 19:45, în Conference League.

Adrian Rus, despre recuperarea după accidentare

În urmă cu aproximativ o lună, fundașul a oferit detalii despre procesul de recuperare și despre dificultățile întâmpinate în perioada petrecută în afara terenului.

„Recuperarea decurge destul de bine, mai trebuie să am puțină răbdare. Pot să spun că partea grea, cea mentală, a trecut. A fost mai dificil la început, însă urmează partea fizică, atunci când voi începe să mă antrenez cu echipa și să alerg pe teren. Din punct de vedere fizic, va fi puțin mai greu după o lună și ceva de pauză.

Se pierde foarte mult, mai ales că vin după cantonamentul de vară și după acele trei meciuri jucate din trei în trei zile. Cred că din punct de vedere fizic mă simțeam foarte bine, dar acum nu știu cât am pierdut. Este posibil să fi pierdut tot, însă de aceea este stafful alături de mine, pentru a mă ajuta să mă refac foarte bine și fizic.

Este foarte greu să stai pe margine, dar am încercat să-i ajut fiind alături de colegi, încurajându-i și oferindu-le câteva sfaturi”, a declarat Adrian Rus, potrivit Prima Sport.

Trei trofee câștigate cu Universitatea Craiova

În sezonul precedent, Adrian Rus a cucerit trei trofee alături de formația din Bănie: campionatul, Cupa României și Supercupa României.

În actuala stagiune, fundașul a bifat 11 apariții, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Revenirea sa ar putea reprezenta un plus pentru defensiva Universității Craiova, în contextul programului aglomerat din următoarele săptămâni.