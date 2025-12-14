Judecătoarea Raluca Moroșanu, interviu pentru Recorder. „O s-o spun direct și foarte clar”

Recorder a anunțat că duminică seară va publica un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care s-a solidarizat cu un magistrat care a apărut în documentarul „Justiția Capturată”, la începutul conferinței de presă susținută de șefele Curții de Apel București.

„Am 26 de ani de magistratură din care 19 la secția I penală a Curții de Apel București”, a spus judecătoare într-un clip video de promovare a interviului.

Magistrata care s-a solidarizat cu colegul său, judecătorul Laurențiu Beșu, care a vorbit în documentarul „Justiție capturată”.

„Este de datoria mea să răspund oamenilor care au ieșit în stradă și care bănuiesc că așteaptă mai mult de la mine decât ce am spus în conferința de presă. A fost un mesaj scurt și așa am vrut să fie, un mesaj scurt. Pentru că colegilor mei le este în continuare frică. Și cred că trebuie să fac ceva dacă tot am făcut primul pas, ar fi bine să continui”, a spus Moroșanu.

Magistrara crede că va fi exclusă din magistratură după acest interviu, „dar acest lucru nu mai are nicio importanță pentru mine”.

„Așa că o s-o spun direct și foarte clar!”, a mai spus judecătoare în clipul video care promovează interviul care va fi publicat duminică.

Raluca Moroșanu: „Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”

Momentul de joi de la conferința de presă a conducerii Curții de Apel București care a avut-o protagonistă pe Raluca Moroșanu a deveit viral, stârnind un val puternic de emoție publică.

După acest moment, magistrata a reacționat printr-un scurt mesaj postat pe Facebook, în care le-a mulțumit celor care o susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu.

Înainte ca șefele CAB să ia cuvântul la conferința de presă organizată joi în urma dezvăluirilor Recorder despre sistemul de justiție, Moroșanu a avut un mesaj pentru jurnaliștii prezenți.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a afirmat judecătoarea.

„Dacă va fi contrazis este o minciună“. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem terorizați”, a spus Moroșan.

„O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză – nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la ‘Doi şi un sfert’, nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a adăugat ea.

Judecătoarea Raluca Moroșanu este expertă în domeniul penal, autoare a mai multor titluri de specialitate care stau la baza pregătirii studenților la Drept. Formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefier, Raluca Moroșanu a fost membru în comisia de elaborare a Noului Cod de Procedură Penală.

Printre publicațiile la care a contribuit judecătoarea Moroșanu se află: „Codul de procedură penală comentat”, „Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni”, „Codul de procedură penală. Executarea hotărârilor penale”, „Aspecte controversate în materia grațierii”.