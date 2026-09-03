Judecătorul CCR Bogdan Licu afirmă că și el a fost în Trupele de Securitate, la fel ca Lucian Pahonțu. Ce spune că făcea la Revoluție

Bogdan Licu a confirmat pentru IndependentNews că la Revoluție era în Trupele de Securitate și spune că în timpul Revoluției a acționat la Garda Consiliului de Stat, Palatul Regal de astăzi. Despre prezența lui Licu în Trupele de Securitate a relatat în trecut jurnalista Emilia Șercan.

„Unitatea din care făceam parte (UM 0530 Roșu-București- n.red.) avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahonțu. Nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahonțu, ci mult mai târziu când, în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului”, a declarat Licu pentru IndependentNews.

Bogdan Licu a precizat că, la acel moment, avea calitatea de sanitar, fiind absolvent de liceu sanitar. El spune că nu a folosit arma în timpul evenimentelor de la Revoluție.

„Subunitatea la care am fost repartizat, în perioada ianuarie 1989- ianuarie 1990 (când am fost trecut in rezervă), a fost Garda Consiliului de Stat, Palatul Regal de astăzi și acolo am fost în timpul Revoluției. Corpul de gardă era situat în spatele Palatului Regal, lângă actuala Sală a Palatului. În timpul evenimentelor din Decembrie 1989 nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare”, a precizat Licu.

„Prima dată când am părăsit spațiile, în care era Corpul de gardă, a fost în zorii zilei de 23 Decembrie, când am fost solicitat să acord primul- ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri, care au început în noaptea de 22 spre 23 Decembrie”, a mai completat judecătorul CCR

Bogdan Licu a mai declarat că nu a fost sprijinit de Pahonțu „pentru a ocupa funcții în cariera mea”. Înainte de a merge la CCR, Licu a fost, printre altele, procuror general interimar al României, prim-adjunct al procurorului general sau vicepreședinte CSM.

Dezvăluirile despre Lucian Pahonțu

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București.

Site-ul de investigații Snoop a prezentat joi cum au subminat Lucian Pahonțu și SPP procesul legal, astfel ca timp de 18 de ani generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie, albă sau neagră, privind calitatea de lucrător al Securității.

Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității. De asemenea, Recorder a arătat miercuri că și-a plagiat 30% din lucrarea de doctorat.

Lucian Pahonțu conduce din decembrie 2025 Serviciul de Protecție și Pază.