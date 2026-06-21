Jumătate de țară se află astăzi sub alertă de caniculă. Județele care intră sub cod galben de furtuni

Jumătatea vestică a țării se află sub alertă cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, până diseară, la ora 21.00. În același timp, meteorologii au emis și alerte de furtuni puternice, valabile până luni seară în mai multe județe.

Potrivit ANM, duminică (21 iunie) este cod galben de caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei.

Aici, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă și disconfort termic accentuat.

Cod galben de caniculă între 21 iunie, intervalul orar 12 – 21

Un alt cod galben de caniculă este în vigoare luni (22 iunie) în Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei. Aici, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei.

Codul galben de caniculă valabil între 22 iunie, intervalul orar 12 – 21

Coduri galbene de furtuni

De la ora 12.00 și până diseară, la ora 21.00, intră în vigoare un cod galben de vreme instabilă, care vizează sudul Banatului, Carpații Occidentali și local Carpații Meridionali.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Codul galben de furtuni valabil în 21 iunie, intervalul orar 12 – 21

Ulterior, de mâine, va intra în vigoare un al doilea cod galben de furtuni, valabil între orele 12 și 21.

În intervalul menționat, la început în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali, apoi în Banat, Crișana și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, îndeosebi în sud-vestul Olteniei, potrivit ANM.