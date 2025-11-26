Jumătate dintre noile programe pentru liceu propuse de Ministerul Educației recomandă folosirea inteligenței artificiale la ore

Instrumentele de inteligență artificială (AI) apar în aproximativ jumătate dintre proiectele de programe pentru disciplinele de liceu publicate în consultare de Ministerul Educației și Cercetării, luni, 24 noiembrie 2025. Noile documente prevăd utilizarea AI la mai multe materii, de la TIC și Informatică până la Chimie, Istorie sau Religie, iar în cazul specializării Matematică-Informatică programa menționează „cu caracter imperativ” folosirea unui asistent de tip inteligență artificială. În total, ministerul a pus în consultare programele școlare pentru peste 40 de discipline, în diferite variante curriculare, potrivit comunicatului oficial.

Programele rămân în consultare publică până pe 12 decembrie 2025, perioadă în care pot fi trimise propuneri și observații.

AI este menționată la discipline precum Matematică, Fizică, Chimie, Religie, Istorie, Limbi moderne 1, dar lipsește complet din programele pentru Limba și literatura română, Biologie, Geografie, Arte, Educație fizică sau Logică, potrivit unei analize Edupedu.

Unde apare inteligența artificială în noile programe

AI este recomandată ca instrument de predare la următoarele discipline: Chimie, Comerț, Dezvoltare personală, Economic, Electronică -Automatizări, Fizică, Informatică, Introducere în pedagogie, Istorie, Limbi moderne 1, Matematică, Pregătire sportivă teoretică, Religie, TIC, Turism și Alimentație.

AI nu este menționată deloc în programele pentru: Limba și literatura română, Limbi materne, Anatomie, Aritmetică, Biologie, Arte, Educație fizică, Educație muzicală și artistică, Geografie, Gramatică, Pedagogie, Limbi moderne 2, Logică, Managementul emoțiilor, Mecanică, Pregătire militară, Sănătate – nutriție.

AI, integrată cel mai amplu în programa de TIC pentru clasa a IX-a

În proiectele de programe pentru liceu analizate de Edupedu, disciplina TIC pentru clasa a IX-a este cea care detaliază cel mai clar modul în care ar trebui folosită inteligența artificială la ore. Aici, elevii sunt încurajați să interacționeze cu un chatbot AI pentru a edita un paragraf, să folosească instrumente precum Copilot, Grammarly sau ChatGPT pentru reformulare și corectură și să analizeze răspunsurile generate de AI pentru a verifica acuratețea informațiilor. Programa propune și utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea unor planuri de învățare personalizate, dar și realizarea unor documente bilingve cu ajutorul traducerilor automate.

La Informatică, în clasa a IX-a, AI apare într-un context mult mai restrâns. Este menționată mai ales în legătură cu orientarea elevilor spre cariere din domeniul IT și cu folosirea limbajului Python, care este relevant și pentru dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială.

AI, recomandată „cu caracter imperativ” în programa pentru Matematică-Informatică

La Matematică, în specializarea Matematică-Informatică, proiectul de programă prevede folosirea inteligenței artificiale într-un mod obligatoriu.

Documentul menționează că „programa recomandă, cu caracter imperativ, utilizarea instrumentelor digitale, precum și folosirea unui asistent de tip inteligență artificială (IA) pentru explorare și verificare”, însă subliniază că elevul trebuie să verifice critic soluțiile generate și să poată explica limitele acestor instrumente.

Accentul pe folosirea inteligenței artificiale crește în clasa a XI-a, unde proiectul de programă precizează că „folosirea instrumentelor digitale și a inteligenței artificiale în studiul matematicii (…) consolidează învățarea activă, încurajează explorarea și conectează conceptele teoretice cu aplicații reale”.

Concret, elevii pot utiliza aplicații bazate pe AI pentru a studia descompunerea polinoamelor sau rezolvarea ecuațiilor, pentru a vizualiza grafic comportamentul unor funcții ori pentru a analiza automat proprietățile unor șiruri numerice.

În clasele mai avansate, instrumentele de inteligență artificială sunt folosite inclusiv pentru „verificarea compatibilității sistemelor de ecuații” sau pentru „explorarea modului în care modificarea parametrilor influențează soluțiile unor probleme matematice”.

Chimie și fizică

Chimia, în clasele IX–X, include de asemenea o abordare consistentă a inteligenței artificiale. Aici, AI este văzută ca un instrument care poate recomanda resurse în funcție de lecție, poate oferi explicații interactive prin chatboți educaționali, poate genera simulări virtuale de laborator sau teste automate și poate urmări progresul elevilor. Programa vorbește și despre riscuri, precum „protecția datelo”, „dependența de tehnologie”, „accesul inegal la instrumente” sau „provocările legate de integritatea academică”.

La Fizică, AI este prezentată ca „un mijloc de învățare activă și de dezvoltare a competențelor digitale”, însă programele pun accent în special pe „utilizarea responsabilă a tehnologiei”, fără a intra în detalii tehnice.

AI, introdusă și în programa de Religie ca „facilitator al învățării”

Inteligența artificială apare și în proiectele pentru disciplina Religie. Elevii pot folosi aplicații AI pentru a explora conținuturi religioase, pentru a primi explicații suplimentare sau sinteze, pentru a realiza prezentări sau pentru a beneficia de învățare personalizată, totul „sub îndrumarea profesorului”. De asemeneea, „elevii pot folosi AI pentru a formula întrebări, crea prezentări, reflecta asupra valorilor morale și religioase”, potrivit proiectului.

AI, recomandată la Istorie pentru analizarea surselor și procesarea unui „dosar virtual”

La Istorie, proiectul pentru clasa a IX-a, Trunchi comun, recomandă folosirea inteligenței artificiale ca instrument de predare și învățare. AI poate fi folosită pentru procesarea unui „dosar virtual” despre principiile democrației ateniene, ajutând elevii să recunoască și să valorifice diferite tipuri de surse istorice. De asemenea, programele propun ca elevii să utilizeze surse generate de AI pentru a le evalua critic, în cadrul competenței care vizează selectarea și verificarea informațiilor necesare prezentării unui eveniment sau proces istoric.

În programele pentru Limbi moderne 1, inteligența artificială apare ca un context de comunicare atunci când se discută despre tehnologie, fiind inclusă și ca temă legată de aplicații digitale, mass-media și rețele sociale.

La disciplina Dezvoltare personală, proiectele aduc în prim-plan utilizarea AI ca instrument auxiliar în învățare și orientare în carieră. Sunt propuse activități precum „Eu și AI”, unde elevii explorează aplicații bazate pe inteligență artificială, dar și discuții despre impactul acesteia asupra relațiilor, emoțiilor și echilibrului psihic. Tot aici sunt încurajați să descopere aplicații digitale utile pentru învățare și pentru luarea unor decizii privind viitorul profesional.

Tinerii români, lideri în UE la folosirea aplicațiilor de inteligență artificială

Potrivit Snoop.ro, tinerii din România sunt pe primul loc în UE la utilizarea aplicațiilor de inteligență artificială. Mulți le folosesc zilnic, inclusiv pentru învățat, teme sau chiar gătit – Alexia, 20 de ani, spune că îi trimite lui ChatGPT o poză cu frigiderul, iar acesta îi face „planul pe o săptămână”.

Un sondaj Snoop pe Instagram arată că 80% dintre cei 325 de respondenți folosesc ChatGPT, pe care îl tratează fie ca pe „un coleg super deștept”, fie cu prudență. Tinerii îl folosesc pentru documentare, emailuri, traduceri, rețete sau explicații rapide. Totuși, un studiu MIT arată că utilizarea AI poate afecta gândirea critică, participanții asistati de ChatGPT având „performanțe mai slabe” decât cei care au lucrat singuri.