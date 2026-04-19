Juniorii de la Steaua au ajuns la spital, după ce au mâncat la un restaurant din Arad

25 de adolescenți, cu vârste între 13 și 16 ani, membri ai unei echipe de fotbal de juniori, dar și doi adulți, antrenorii acestora, au ajuns sâmbătă la Urgențe în Arad, potrivit Agerpres.

Juniorii de la Steaua București se aflau în deplasare la Arad, pentru a disputa meciurile din Liga Elitelor cu cei de la AFC UTA Arad, potrivit presei locale.

Cele 27 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primire Urgențe cu autocarul echipei și au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară, potrivit unor surse medicale.

Pacienții au relatat că vineri seara au mâncat la un restaurant din Arad, iar în cursul nopții au început să se simtă rău.

Medicii au spus că toți cei 27 au primit tratament specific perfuzabil și că sunt în afara oricărui pericol, în timp ce Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă.

Echipe mixte au fost trimise în control la restaurantul unde au mâncat fotbaliștii de la Steaua. Autoritățile au suspendat activitatea localului, după ce au constatat „probleme serioase în respectarea normelor sanitare și de siguranță a alimentelor”.

Restauranul a fost sancționat cu două amenzi, de 22.000 de lei și de 25.000 de lei, a transmis Prefectul Aradului, Mihai Pașca.

