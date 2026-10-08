Juri Cisotti explică problemele FCSB și avertizează în lupta pentru titlu: „Multe lucruri se pot schimba foarte repede”

Mijlocașul Juri Cisotti (33 de ani) a vorbit despre dificultățile întâmpinate de FCSB în prima parte a sezonului, dar și despre lupta pentru titlul din SuperLiga.

FCSB a avut un start de sezon mult sub așteptări: a ratat calificarea în faza principală din Conference League și ocupă locul 11 în campionat, cu doar 12 puncte adunate după 10 etape.

Italianul consideră că diferențele de pregătire fizică dintre fotbaliști au contribuit la un anumit dezechilibru în cadrul lotului.

„Am început sezonul bine, în campionat vorbind, că în Europa nu a fost bine, apoi nu a fost simplu, pentru că au venit jucători noi. Au făcut pregătirea fizică mai târziu și probabil că acest lucru a dezechilibrat echipa. Acum mă bucur că am avut această pauză și toți jucătorii au lucrat împreună”, a declarat Cisotti, potrivit prosport.ro.

Juri Cisotti: „Cred că va fi un campionat foarte echilibrat”

În următoarea rundă, FCSB va evolua împotriva celor de la Oțelul Galați, pe 10 octombrie, de la ora 21:30. Italianul evită să vorbească despre obiectivul final al sezonului și insistă asupra ideii că echipa roș-albastră trebuie să trateze fiecare partidă separat.

„Campionatul este lung. Noi nu vorbim despre titlul de campioni, vorbim despre meciul de pe Arena Națională împotriva Galațiului. Trebuie să ne gândim pas cu pas, meci cu meci.

Avem meciuri și în Cupă unde este obiectivul nostru, dar nu ne gândim la o perioadă îndepărtată, trebuie să o luăm pas cu pas, iar acum avem meci în fața propriilor suporteri. Trebuie să demonstrăm că avem foame și să obținem cele 3 puncte.

Sunt foarte multe echipe (n.r. – în lupta pentru titlu). Cred că va fi un campionat foarte echilibrat. Sunt multe echipe care au jucători foarte buni. Nu pot să spun că o echipă este favorită sau mai bună.

Suntem la început de sezon. Vor fi multe meciuri, sezonul va fi lung. Multe lucruri se pot schimba foarte repede. Sunt două-trei echipe care par favorite, dar vom vedea la final”, a mai spus mijlocașul italian.