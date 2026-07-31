Jurnalistul Mircea Barbu acuză că a fost agresat fizic de doi bodyguarzi ai fraților Tate

Mircea Barbu spune că a mers la vila fraților Tate din Voluntari, Ilfov, după ce a primit informații despre „o activitate neobișnuită la vilă”, dar după ce a început să filmeze a fost lovit peste cap, peste față și peste telefon de doi dintre bodyguarzi.

Jurnalistul Mircea Barbu a documentat cazul fraților Tate în ultimii patru ani pentru BBC. El a publicat recent în HotNews informații exclusive din procesul din SUA al celor doi frați, arestați în vederea extrădării în Marea Britanie.

„Am ajuns la proprietate în jurul orei 10:30–11:00, după ce am primit informații de la o sursă judiciară despre o activitate neobișnuită la vilă: numeroase persoane care intrau și ieșeau, precum și mișcări în jurul unor mașini de lux”, a scris vineri Barbu, într-o postare pe Facebook.

Jurnalistul a mers la fața locului, unde spune că a fost agresat de doi dintre cei care păzesc proprietatea.

„La scurt timp după ce am început să fotografiez și să filmez proprietatea din spațiul public, de pe drumul din fața acesteia, unul dintre bodyguarzi a ieșit din curte și s-a îndreptat direct spre mine. Deși m-am prezentat și i-am explicat ce fac, acesta m-a lovit peste cap și peste telefonul cu care filmam. Câteva minute mai târziu, în timpul schimbului de replici care a urmat, un al doilea individ, înarmat, a venit spre mine, m-a lovit peste față și a încercat să-mi smulgă telefonul din mână”, precizează Barbu.

Ce se aude pe filmare

Într-o filmare care însoțește postarea, se poate auzi cum jurnalistul îi spune în repetate rânduri „te rog frumos, ia distanță de mine”, în timp ce bodyguardul spune „m-ai insultat” și „m-ai făcut golan”.

„Am filmat de sute de ori aici, și eu și colegii mei”, îi spune Barbu bodyguardului, moment când acesta îi dă peste cameră. „De ce puteți veni spre mine, chem poliția dacă mai veniți”, continuă jurnalistul. „Hai sună acum”, spune cel care apăra proprietatea fraților Tate.

Plângere penală depusă la Poliția Voluntari

Polițiștii care au venit la fața locului le-au spus celor doi bodyguarzi că „filmarea din spațiul public nu constituie o infracțiune și că eventualele nemulțumiri pot fi soluționate pe cale legală, nu prin violență”, precizează Barbu.

„Nu este prima dată când persoane din anturajul fraților Tate încearcă să mă intimideze. Până acum au fost insulte online, amenințări și diverse forme de presiune verbală. Astăzi s-a trecut la agresiune fizică. Scopul este evident: descurajarea documentării jurnalistice a unui caz de interes public major”, precizează acesta.

Unul dintre polițiștii a sugerat „o împăcare”

El spune că a depus plângere penală și a depus ca probe cele filmate. El acuză însă că unul din polițiști i-a sugerat să se împace cu bodyguarzii.

„Ca o notă cel puțin surprinzătoare pentru mine, la finalul intervenției de astăzi, unul dintre polițiștii prezenți la fața locului ne-a sugerat că ne-am putea retrage plângerile, să ne cerem scuze reciproc și să «ne împăcăm»”, precizează Barbu.

HotNews a solicitat de la IPJ Ilfov un punct de vedere, pe care îl vom prezenta când este furnizat.

„Ce s-a întâmplat astăzi în fața casei fraților Tate nu a fost o simplă ceartă între două persoane, ci o agresiune fizică asupra unui jurnalist aflat în exercitarea profesiei sale. Faptele au fost comise de persoane angajate să asigure protecția unor indivizi cercetați pentru infracțiuni deosebit de grave și care, de-a lungul anilor, au cultivat relații și influență atât în zona politică, cât și în mediile asociate criminalității organizate din București”, conchide jurnalistul.

Andrew Tate și fratele său Tristan au fost arestați pe 18 iulie la Miami, în SUA, de autoritățile federale americane la solicitarea Marii Britanii, care urmărește extrădarea lor. Ei sunt în prezent încarcerați.







