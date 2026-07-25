Informații exclusive din procesul din SUA împotriva fraților Tate. Victimele vorbesc despre abuzuri continue: „Țipam să se oprească, dar el a continuat”

Andrew și Tristan Tate reprezintă atât „un pericol pentru comunitate”, cât și „un risc major de fugă”, arată documentele depuse de Departamentul de Justiție al SUA obținute de HotNews.

Documentele au fost depuse în tribunalul federal din Miami. Prin ele, procurorii americani cer ca Andrew și Tristan Tate să rămână în arest pe durata procedurilor de extrădare către Marea Britanie.

Jurnalistul Mircea Barbu, colaborator HotNews, care a documentat cazul fraților Tate în ultimii patru ani, a obținut, pe surse, documentele prezentate de procurorii americani în fața justiției americane.

Cele două memorandumuri oferă una din cele mai detaliate imagini de până acum privind acuzațiile aduse de autoritățile britanice care au solicitat SUA să îi extrădeze pe cei doi frați.

Atenție, acest material conține cuvinte ofensatoare și descrieri de scene de abuz sexual și psihologic.

Andrew Tate și fratele său Tristan au fost arestați pe 18 iulie la Miami, în SUA, de autoritățile federale americane la solicitarea Marii Britanii, care urmărește extrădarea lor.

Mărturii ale victimelor lui Andrew Tate

Potrivit datelor obținute de HotNews din SUA, una dintre femeile care îl acuză pe Andrew Tate le-a declarat anchetatorilor că acesta a strangulat-o în mod repetat până în punctul în care nu mai putea respira și credea că va muri.

Potrivit documentului, în timpul agresiunii Andrew Tate i-ar fi spus: „Dă-ți dracului jos pantalonii și nu te voi răni”.

Aceeași femeie afirmă că a fost strangulată în timp ce era violată și că a fost nevoită să îi spună că îl iubește pentru a-l face să se oprească.

Documentul conține și o serie de mesaje atribuite lui Andrew Tate, precum „S-ar putea să te violez din nou” sau „O să te aștept în fața casei tale. Cu o frânghie. Și cu o erecție. Și o să te violez.”

O altă femeie le-a spus anchetatorilor că Andrew Tate se autointitula „peștele” ei și că a strangulat-o în timpul unui act sexual până în punctul în care credea că va muri.

Într-un alt mesaj citat de procurori, Andrew Tate ar fi scris: „Vreau să te strangulez până îmi spui că mă iubești.” și „O să te strangulez până adormi înainte să ejaculez.”

Tristan Tate, acuzat de violuri repetate

Potrivit procurorilor americani, o femeie cu care Tristan a avut o relație de lungă durată susține că acesta o strangula până își pierdea cunoștința și apoi o viola anal în stare de inconștiență.

Femeia le-a declarat anchetatorilor că i-a spus în mod repetat lui Tristan că nu consimte la astfel de acte, însă acestea ar fi continuat timp de peste un an și jumătate.

Un pasaj din document este deosebit de explicit. Victima afirmă că în noiembrie 2012 Tristan Tate: „M-a strangulat până mi-am pierdut cunoștința și apoi m-a violat anal.”

Ea descrie durerea ca fiind: „atroce, ca și cum aș fi fost sfâșiată” și spune că plângea fără să mai știe ce o doare mai tare: greutatea lui Tristan asupra corpului ei, lovitura primită la ochi sau violul anal.

Aceeași femeie susține că Tristan Tate i-a învinețit ochiul după ce a lovit-o în față și că, în alte situații, a pălmuit-o suficient de tare încât să lase urme vizibile pe corp.

Documentul descrie și un episod petrecut în septembrie 2012. Potrivit declarației victimei, Tristan Tate ar fi convins-o să fie filmată, apoi a trântit-o cu fața în jos, i-a legat mâinile cu coliere de plastic și a pus-o să aleagă un număr între 1 și 10. După aceea, susține femeia, a început să o lovească repetat cu o curea pliată peste fese și picioare.

„Țipam să se oprească, dar el a continuat.” Victima descrie și aici durerea ca fiind “atroce” și afirmă că a rămas cu vânătăi severe.

Într-un mesaj recuperat de anchetatori și inclus în document, femeia îi scria lui Tristan: „Singurul lucru pe care nu îl vreau este să mă mai violezi în fund. Sex anal da, dar nu vreau să mă forțezi.”

Procurorii americani au ales să includă acest mesaj pentru a argumenta că lipsa consimțământului fusese exprimată în mod explicit.

Strategia folosită de frații Tate în fața acuzațiilor

Ambele documente dezvăluie și ceva foarte interesant despre strategia de apărare a fraților Tate.

Potrivit Departamentului de Justiție, Tristan și Andrew Tate au încercat în mod repetat să afle identitatea femeilor care îi acuză în Marea Britanie. Avocații lor au cerut în instanță dezvăluirea numelor victimelor, însă judecătorii britanici au respins solicitările și au menținut măsurile de protecție.

Pentru a demonstra ca cei doi frați reprezintă un risc de fugă, procurorii americani citează inclusiv declarații publice ale fraților Tate.

Andrew Tate este citat spunând: „Pur și simplu mă voi plimba prin lume și voi fi în afara jurisdicției oricărui stat.”

Iar Tristan Tate ar fi scris: „O nouă decizie de punere sub acuzare înseamnă un nou mandat. Asta înseamnă că România nu ne mai protejează deloc și că poate fi ridicat oricând, de oriunde.”

De asemenea, într-un mesaj vocal, el spune: „O să trebuiască pur și simplu să stăm naibii în Dubai și în Statele Unite, să încetăm să mai călătorim și să ne luăm avocați specializați în extrădări.”

Infracțiunile pentru care Marea Britanie cere extrădarea

Documentele mai arată că autoritățile britanice au formulat recent noi acuzații împotriva ambilor frați.

În cazul lui Andrew Tate, procurorii americani menționează șapte noi capete de acuzare pentru viol, trei noi acuzații de agresiune și 19 acuzații privind imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, sunt menționate două noi acuzații de viol, o nouă acuzație de agresiune sexuală și trei acuzații suplimentare privind facilitarea deplasării unor persoane în scop de exploatare.

Concluzia Departamentului de Justiție al SUA este identică în ambele dosare. Guvernul american cere ca Andrew și Tristan Tate să rămână în arest până la finalizarea procedurilor de extrădare deoarece îi consideră atât un pericol pentru comunitate, cât și persoane cu resursele și motivația necesare pentru a se sustrage justiției.