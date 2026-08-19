Plecare importantă de la Pro TV, de la 1 septembrie. Un cunoscut jurnalist anunță: „Breaking news”

Jurnalistul Sorin Kosz, redactor-şef pe zona de digital al postului de televiziune Pro TV, a anunţat miercuri că se desparte de grupul media, începând cu 1 septembrie, scrie Pagina de Media.

Anunţul a fost făcut de jurnalist, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Sorin Kosz spune că pleacă „mai bine pregătit profesional” şi că este convins că organizaţia „are toate resursele pentru a continua să îşi consolideze poziţia de lider în mass-media din România”.

Jurnalistul a mai anunțat și că urmează o nouă „etapă profesională”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Cine este Sorin Kosz

FOTO: Sorin Kosz / Facebook.com

Sorin Kosz are peste 25 de ani de experienţă în presă şi o carieră care a trecut prin mai multe redacţii importante.

El și-a început cariera în Pro TV, iar ulterior a lucrat pentru ziarele locale Publimedia (pe atunci parte din grupul Pro). De asemenea, a fost publisher la Gandul.info încă de la lansare.

În 2008 a preluat conducerea Realitatea TV Timişoara, unde a coordonat lansarea postului local. Din 2011, el a preluat managementul operaţiunilor online ale trustului Realitatea Media (realitatea.net şi money.ro).

În 2014 Sorin Kosz a plecat la Digi24, unde a coordonat departamentul online al site-ului postului de ştiri.

În iunie 2022, a revenit în grupul Pro TV, de această dată în funcţia de Editor in Chief Digital, coordonând zona editorială de Ştiri, Sport şi Divertisment din cadrul departamentului Digital.

Mesajul integral al lui Sorin Kosz

„BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie etapa profesională curentă şi mandatul meu în cadrul PRO TV, după o perioadă în care am avut privilegiul de a contribui la dezvoltarea şi transformarea ecosistemului editorial digital al companiei.

Le mulţumesc colegilor, echipelor editoriale de la stirileprotv.ro,protv.ro şi sport.ro, managerilor (în special Gabriela Popescu ) şi tuturor partenerilor pentru încrederea, profesionalismul şi colaborarea care au făcut posibilă dezvoltarea unor proiecte cu impact şi consolidarea unei strategii digitale orientate către performanţă şi inovaţie.

Plec mai bine pregătit profesional, cu recunoştinţă pentru experienţa acumulată şi cu convingerea că organizaţia are toate resursele pentru a continua să îşi consolideze poziţia de lider în mass-media din România.

În ceea ce mă priveşte, sunt nerăbdător să încep următoarea etapă profesională şi proiectele pe care le voi construi în continuare. To be continued soon…”

Televizor pe fundal. Imagine ilustrativă. FOTO: © Mindlesschef | Dreamstime.com