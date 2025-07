Justin Timberlake dezvăluie că a fost diagnosticat cu boala lyme. „A trăi cu ea poate fi nemilos de epuizant”

După încheierea turneului mondial și festivalurilor la care a participat, Justin Timberlake și-a anunțat fanii, printr-o postare pe Instagram, că suferă de boala lyme. Artistul a mai dezvăluit că a luat în calcul anularea turneului, însă „bucuria pe care mi-o aduce cântatul depășește cu mult stresul trecător resimțit de corpul meu”.

„Ei bine, pe măsură ce acești doi ani incredibili se apropie de final și privesc spre viitor, am vrut să scriu ceva din inimă. Nu este ușor să încerci să pui în context vârtejul pe care îl presupune viața în turneu — dar voi încerca… A fost cea mai distractivă, emoționantă, împlinitoare, solicitantă fizic și, uneori, epuizantă experiență. Fac asta de peste 30 de ani (ceea ce mi se pare incredibil să spun) — și am dat tot ce am avut mai bun. N-aș fi reușit fără sprijinul familiei, al prietenilor, al The TN Kids și al VOSTRU — al tuturor celor care m-ați susținut”, și-a început artistul postarea de pe Instagram.

Deși spune despre el că este „o persoană destul de rezervată”, artistul a dezvăluit că suferă de lyme, justificând în același timp momentele de epuizare de pe scenă.

„Printre altele, m-am confruntat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme — și nu spun asta ca să-mi fie milă cineva, ci pentru a aduce puțină lumină asupra lucrurilor cu care m-am luptat în culise. Dacă ați trecut prin această boală sau cunoașteți pe cineva care a trecut, știți deja: a trăi cu ea poate fi nemilos de epuizant, atât fizic, cât și mental”, a mai scris Timberlake.

„Când am primit diagnosticul, am fost, fără îndoială, șocat. Dar, cel puțin, am putut înțelege de ce, uneori, pe scenă, simțeam dureri nervoase puternice sau o oboseală și o stare de rău copleșitoare. A trebuit să iau o decizie personală: să opresc turneul? Sau să continui și să găsesc o soluție. Am decis că bucuria pe care mi-o aduce cântatul depășește cu mult stresul trecător resimțit de corpul meu. Și mă bucur enorm că am ales să merg mai departe”.

Boala Lyme este o afecțiune infecțioasă care se transmite prin mușcătura căpușelor infectate cu bacteria Borrelia burgdorferi. Majoritatea persoanelor care sunt mușcate de căpușe nu contactează boala Lyme. Riscul de a contacta boala de la o căpușă infectată crește pe măsură ce trece mai mult timp de la momentul mușcăturii.

Justin Timberlake a concertat la Bonțida acum două săptămâni

În urmă cu două săptămâni, artistul a concertat la festivalul Electric Castle, de la Bonțida. Timberlake a fost cap de afiș al evenimentului muzical.

Concertul cântărețului a fost întârziat cu 40 de minute, în speranța că ploaia torențială se va opri, însă nu a fost așa. Lucrul acesta a fost una dintre controversele din spațiul online legate de concertul său, întrucât o mulțime de fani au stat în ploaie și frig așteptând intrarea lui Timberlake.

O altă controversă a fost legată de prezența scenică a lui Justin Timberlake. Din videoclipurile postate pe rețelele de socializare, în timpul concertului, se observă cum artistul american cântă doar câteva versuri și nu melodiile de la cap la coadă.