„Justiția este nu capturată, ci constant atacată”, susține Radu Marinescu. Fostul ministru acuză „o parte a clasei politice”

Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu susține că reformele din sistemul judiciar sunt blocate prin faptul că România nu are un guvern cu puteri depline și acuză „o parte a clasei politice” că a declanșat un război împotriva Justuției.

„Inițiative esențiale precum îmbunătățirea sistemului de protejare a victimelor infracțiunilor, degrevarea instanțelor și a parchetelor pentru sporirea calității și celerității actului de justiție, consolidarea mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor, reforma instituțională, adoptarea unor strategii noi și multe altele depășesc limitele competențelor restrânse ale guvernului interimar și sunt astfel blocate”, scrie Radu Marinescu, într-o postare pe Facebook.

El susține că foștii parteneri de coaliție ai PSD vor să prelungească cât mai mult perioada de interimat.

„Unde suntem acum? În veritabil conflict deschis cu justiția, declanșat de o parte a clasei politice și de instrumentele de comunicare publică aferente, aspect evident pentru oricine accesează platformele publice. Într-un blocaj care riscă să degradeze statul de drept și toate rezultatele bune obținute anterior în sistemul judiciar, care au condus la ridicarea MCV și la recunoașterea sistemului judiciar român ca unul deplin integrat în arhitectura judiciară europeană”, continuă Marinescu.

„Justiția nu este capturată, ci constant atacată”

Făcând o referire indirectă la documentarul Recorder „Justiție capturată”, Marinescu susține că justiția este, în realitate, atacată din 2025 încoace.

„Din 2025 justiția este nu capturată ci constant atacată și e cazul să încetăm conflictul și să readucem în prim plan dialogul instituțional. Soluția? Guvern deplin, cu politici publice conținând soluții identificate în dialog și cooperare cu sistemul judiciar, nu împotriva acestuia”, conchide Radu Marinescu.

Recorder a publicat, în decembrie 2025, o investigație cu mărturii „de o gravitate fără precedent” din sistemul de justiție, care „vorbesc despre dosare de mare corupție în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaților, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreționară a completurilor de judecată, despre cum magistrații care nu se supun sunt marginalizați”.

„Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele. În plus, asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind blocarea unor anchete penale”, scrie Recorder.

Unul dintre magistrații intervievați a spus că „senzația este că orice ai face, scapi”. Tot el, la ultimul bilanț al Parchetului General, declara că țara noastră „e în situația de a fi mai aproape de un paradis al infractorilor decât de un stat de drept”.