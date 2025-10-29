JW Marriott Bucharest Grand Hotel marchează 25 de ani de excelență cu o investiție de 4 milioane de euro în renovări majore

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la deschidere, JW Marriott Bucharest Grand Hotel anunță finalizarea unei investiții de aproximativ 4 milioane de euro, menită să îmbunătățească experiența oaspeților și să celebreze evoluția hotelului, privind cu încredere spre viitorul ospitalității de lux contemporane. De la eleganța atemporală a noului Vienna Lounge la rafinamentul spațiilor modernizate pentru evenimente, fiecare detaliu a fost gândit cu intenție pentru a crea momente memorabile de bucurie, descoperire și conectare.

Suprafața totală renovată este de aproximativ 4.600 m², acoperind atât zonele pentru conferințe și evenimente, cât și spațiile adiacente de lobby, lounge și galeria comercială The Grand Avenue.

„Ne-am dorit ca fiecare element al acestui proiect să reflecte atât eleganța și tradiția brandului JW Marriott, cât și așteptările actuale ale oaspeților noștri”, a declarat Ioan Maties, General Manager, JW Marriott Bucharest Grand Hotel. „Inaugurarea Vienna Lounge și modernizarea spațiilor de evenimente marchează nu doar 25 de ani de excelență, ci și începutul unui nou capitol pentru hotel. Obiectivul nostru este să oferim o experiență autentică, sofisticată și relevantă pentru călătorul de astăzi, consolidând poziția hotelului ca destinație de referință pentru ospitalitatea de lux, gastronomie și evenimente în București.”

Vienna Lounge – Liniștea dimineții. Strălucirea serii.

Noul Vienna Lounge este dedicat celor care apreciază eleganța clasică și experiențele autentice. Designul atemporal, lumina caldă și detaliile rafinate creează o atmosferă discretă și primitoare, reinterpretând spiritul vienez într-o manieră contemporană, deschisă atât oaspeților hotelului, cât și publicului larg.

Piesa centrală a lounge-ului este candelabrul creat de artista română Andreea Braescu, parte din colecția Ginkgo. Realizat din sute de frunze din porțelan lucrate manual, acesta oferă o experiență vizuală spectaculoasă, inspirată de natură și de jocul luminii.

La Vienna Lounge, diminețile sunt dedicate cafelei de specialitate, cu două sortimente distincte, dintre care unul creat exclusiv pentru Vienna Lounge. Meniul include selecții din opt țări recunoscute pentru tradiția lor în cultivarea cafelei, dar și ceaiuri organice, matcha și infuzii inovatoare. Odată cu lăsarea serii, atmosfera devine mai sofisticată, transformându-se într-un Champagne & Caviar Bar.

Spații modernizate pentru conferințe, ședințe și evenimente private

JW Marriott Bucharest Grand Hotel a redeschis cu mândrie spațiile sale pentru conferințe și evenimente, complet reimaginate. În urma unei renovări desfășurate pe parcursul a trei luni, hotelul dispune acum de 12 săli de conferințe dotate cu tehnologie audiovizuală de ultimă generație și o versatilitate sporită.

Designul urmează principiile unui lux discret și ale eleganței atemporale, integrând panouri din marmură, lumină naturală abundentă și soluții inteligente de amenajare. Emblematicul Grand Ballroom a fost reconfigurat pentru a găzdui evenimente de gală, conferințe sau ceremonii private într-un cadru spectaculos.

Sălile Timișoara și Galați dispun acum de pereți mobili, permițând unificarea într-un spațiu extins, cu o capacitate de până la 140 de oaspeți, o soluție ideală pentru evenimente corporate și private de diverse dimensiuni.

Noua identitate vizuală a galeriei comerciale The Grand Avenue

În pas cu modernizarea spațiilor din cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel, galeria comercială The Grand Avenue, situată la parterul clădirii, își dezvăluie noua identitate vizuală – o reinterpretare contemporană a eleganței atemporale.

Ambianța devine elementul central al noului concept de design: corpurile de iluminat, create special pentru acest spațiu, modelează atmosfera cu o strălucire discretă, punând în valoare liniile arhitecturale și detaliile vitrinelor fiecărui magazin. În același timp, mobilierul realizat la comandă, confecționat din materiale de cea mai înaltă calitate, completează ansamblul cu o notă de căldură, confort și distincție.

Această transformare marchează un moment definitoriu în povestea de 25 de ani a galeriei, reprezentând expresia angajamentului The Grand Avenue de a oferi un spațiu în care arta, arhitectura și experiența retailului se contopesc într-o armonie desăvârșită.

Povestea din spatele renovării JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Proiectarea lucrărilor de renovare din cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel a fost realizată de biroul Toner Architects din Istanbul. Noul design îmbină armonios elemente clasice și contemporane, oferind o estetică atemporală și funcționalitate adaptată cerințelor actuale din industria ospitalității.

Prin această transformare, JW Marriott Bucharest Grand Hotel își consolidează poziția în portofoliul regional al brandului și reafirmă angajamentul Marriott International pentru inovație, sustenabilitate și excelență în ospitalitatea modernă.

DESPRE JW Marriott Bucharest Grand Hotel



Inspirat de energia și istoria orașului, JW Marriott Bucharest Grand Hotel este recunoscut ca un reper al luxului modern în capitala României. Apreciat pentru serviciile sale impecabile, pentru restaurantele variate și pentru atmosfera elegantă a lobby-ului, hotelul oferă cadrul ideal atât pentru întâlniri în familie, cât și pentru călătorii memorabile. Amplasat într-o zonă de mare interes istoric și național, JW Marriott Bucharest Grand Hotel este singurul hotel de cinci stele din zonă și se află în imediata apropiere a Palatului Parlamentului și a Catedralei Mântuirii Neamului. Cu 402 camere, 12 săli de conferință (în total aproximativ 2.000 mp), 6 restaurante și lounge-uri, un centru de conferințe, galerie comercială cu branduri de lux, cazinou, spa și centru de fitness, hotelul se numără printre cele mai generoase și rafinate destinații din București. Fie că oaspeții aleg hotelul pentru camerele sale spațioase, pentru un prânz sau o cină deosebită ori pentru un eveniment important, fiecare vizită este însoțită de servicii impecabile și atenție la detalii.

Articol susținut de JW Marriott Bucharest Grand Hotel