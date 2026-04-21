Kandia relansează brandul pe piața din România și introduce patru noi sortimente de ciocolată

Kandia Dulce anunță relansarea brandului de ciocolata Kandia pe piața din România, printr-o identitate vizuală actualizată și extinderea portofoliului de produse.

Compania introduce patru noi sortimente de ciocolată cu lapte, care combină diferite texturi și arome, precum cremă de lapte cu cereale crocante, cremă de iaurt și căpșuni, cereale cu migdale caramelizate sau zmeură și bezele. Produsele sunt deja disponibile în magazine.

Kandia este unul dintre brandurile locale de ciocolată, cu o tradiție îndelungată, din 1890. Relansarea actuală vine cu un redesign complet al ambalajelor, care duce brandul într-o zonă contemporană vizual — un pas aproape obligatoriu într-o categorie unde raftul decide rapid.

Tranziția către noile ambalaje va avea loc treptat, în lunile următoare.

„Kandia este un brand cu o moștenire puternică în România, iar această relansare marchează un pas important în evoluția sa. Ne dorim să ducem mai departe această tradiție, adaptându-ne în același timp la așteptările consumatorilor de astăzi. Prin noua identitate și extinderea portofoliului, reafirmăm angajamentul nostru de a oferi produse de calitate și experiențe relevante, construite în jurul pasiunii pentru ciocolată”, a declarat Dragoș Militaru, Managing Director Kandia Dulce.

În paralel, compania păstrează gama de ciocolată amăruie, cu șapte sortimente, care continuă să fie poziționată ca produs pentru consumatorii orientați spre gusturi mai intense.

Odată cu relansarea, compania introduce și un nou mesaj de brand – „Din pasiune pură”.

“Pentru Kandia, pasiunea nu este doar un cuvânt, ci esența brandului. Este emoția intensă care se găsește în fiecare tabletă de ciocolată și în fiecare experiență de consum. Pasiunea este peste tot. În gesturi mici. În alegerile zilnice. În modul în care trăim, creăm sau ne bucurăm de lucrurile simple. Prin această relansare, ne-am dorit nu doar să aducem un suflu nou în portofoliu, ci să reconectăm brandul cu ceea ce îl definește cu adevărat – pasiunea pentru ciocolată și pentru experiențele autentice. Noile sortimente și identitatea vizuală reflectă această direcție și modul în care ne dorim să rămânem relevanți pentru consumatorii de astăzi”, a menționat Gabriela Munteanu, Director de Marketing Kandia Dulce.

Articol susținut de Kandia