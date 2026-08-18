Rapperul american interzis în Europa concertează la Sankt Petersburg, anunță Gazprom

Rapperul american Kanye West va susține un concert la Sankt Petersburg în luna octombrie, conform unei postări publicate luni pe canalul de Telegram al Gazprom Arena, stadionul pe care este programat evenimentul, informează Reuters.

Kanye West, cunoscut și sub numele de YE, s-a confruntat în acest an cu anularea concertelor lui și cu interdicții de a concerta în mai multe țări europene, în urma unei serii de remarci antisemite, inclusiv laude la adresa lui Adolf Hitler și utilizarea simbolisticii naziste.

West și-a cerut scuze în ianuarie din cauza comentariilor făcute, pe care le-a atribuit unei leziuni cerebrale nediagnosticate și unei tulburări bipolare netratate.

În cazul în care concertul de la Sankt Petersburg vor avea loc, atunci Kanye West va deveni una dintre cele mai mari vedete internaționale ale muzicii care vizitează Rusia de când Moscova și-a lansat invazia pe scară largă din Ucraina, în 2022.

Prețurile biletelor pentru cele două spectacole, programate pentru 10 și 11 octombrie, încep de la 9.000 de ruble (106 dolari), iar cele mai ieftine bilete s-au epuizat în mai puțin de o oră, a scris agenția de știri de stat TASS.

Cele mai scumpe bilete au un preț de 160.000 de ruble (1.885 dolari).

Gazprom Arena este stadionul clubului de fotbal Zenit Sankt Petersburg și are o capacitate de aproximativ 70.000 de spectatori.