VIDEO Keir Starmer anunță cu lacrimi în ochi că va demisiona din funcția de prim-ministru al Marii Britanii, la doi ani după o victorie zdrobitoare în alegeri. Ce urmează

Șeful guvernului britanic a anunțat luni că va demisiona de la șefia Partidului Laburist și a guvernului de la Londra. Partidul va decide cine va fi următorul prim-ministru, dar favorit este popularul laburist Andy Burnham, fost primar al Greater Manchester.

După zile și chiar săptămâni de incertitudine, Keir Starmer a anunțat luni că va face pasul înapoi cerut de partidul său, la doi ani după ce a câștigat alegerile parlamentare cu o majoritate zdrobitoare.

Starmer a spus că a vorbit cu Regele Charles dimineață și că va demisiona de la șefia Partidului Laburist și din funcția de premier al Marii Britanii.

El va cere partidului să stabilească un calendar al tranziției și va rămâne în funcție până la stabilirea unui succesor.

„Întrebarea pe care și-o pune acum partidul meu este dacă eu sunt cel mai potrivit să îl conduc în următoarele alegeri generale. Am auzit răspunsul grupului parlamentar al partidului meu la această întrebare și accept acest răspuns cu demnitate”, a spus el.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a pus în prim plan țara pe care o iubesc. De aceea voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist. Am discutat cu Majestatea Sa Regele în această dimineață pentru a-l informa cu privire la decizia mea”, a adăugat el.

Emoția lui Starmer

Starmer a devenit vizibil emoționat atunci când a făcut referire la soția sa, căreia i-a mulțumit pentru susținere, și la copiii săi.

El a spus că, după ce va părăsi „cea mai importantă funcție din țară”, își va dedica mai mult timp „celei mai importante sarcini”.

„Să fiu cel mai bun soț posibil pentru minunata mea soție Vic, care a fost un sprijin de nădejde alături de mine atât în momentele bune, cât și în cele grele”, a spus el, încercând să-și stăpânească lacrimile.

„Și să fiu cel mai bun tată posibil pentru copiii mei minunați, care sunt mândria și bucuria mea”, a spus el.

Prim-ministrul și-a îmbrățișat soția, după finalul discursului.

Ce urmează

Un lucru cert, Partidul Laburist deține majoritatea în parlament și va decide prin urmare fără probleme următorul prim-ministru.

Starmer a declarat că procedura de nominalizare a candidaților care ar putea să-i ia locul va începe pe 9 iulie.

„Voi solicita Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar, în care perioada de depunere a candidaturilor să înceapă pe 9 iulie și să se încheie înainte de vacanța parlamentară de vară”, a spus el.

„În cazul unei competiții pentru alegerea liderului, acest lucru va asigura numirea unui nou lider înainte de reluarea lucrărilor Parlamentului în septembrie. Voi rămâne în funcția de prim-ministru până la finalizarea competiției și voi face tot ce îmi stă în putință pentru a asigura o predare ordonată a puterii”, a asigurat Starmer.

Favoritul este Andy Burnham

Presa britanică a subliniat că rivalul lui Starmer, Andy Burnham, este clar favoritul la succesiune.

Presiunea la adresa lui Starmer, care se intensificase de luni de zile, a crescut brusc vineri, când Burnham, primarul din Greater Manchester, a câștigat clar un scrutin parlamentar parțial pentru a se întoarce la Westminster.

Burnham a învins un candidat al partidului Reform UK al lui Nigel Farage, care a condus sondajele de opinie naționale de mai bine de un an.

Această victorie a dat speranțe deputaților laburiști că Burnham, un politician de carieră cunoscut pentru abilitățile sale de comunicare, ar putea schimba soarta partidului care și-a pierdut sprijinul public sub conducerea lui Starmer, a cărui popularitate a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat vreodată de un lider britanic.

„Încoronarea” lui Burnham sau luptă pentru putere?

Este deocamdată neclar totuși dacă Burnham va fi singurul candidat pentru înlocuirea lui Starmer.

Wes Streeting, care a demisionat din funcția de secretar pentru sănătate luna trecută, încercând să-l convingă pe Starmer să facă pasul înapoi, a declarat săptămâna trecută că va candida în orice competiție și că dispune de sprijinul necesar al 81 de deputați pentru a face acest lucru.

Aliații săi au afirmat în weekend că acesta rămâne planul.

Unii deputați spun că ar saluta o competiție care să permită testarea programului lui Burnham.

Există, totuși, și o convingere din ce în ce mai puternică, potrivit presei britanice, că Streeting nu va intra în cursă, pentru că ar pierde aproape sigur votul deputaților laburiști și ar dori astfel să evite perturbarea pregătirilor pentru viitorul guvern.

Zece ani de la votul pentru Brexit și alte incertitudini

Analiștii de la Deutsche Bank au remarcat faptul că demisia a avut loc în ajunul împlinirii a 10 ani de la votul privind Brexit-ul, „un eveniment cu care Marea Britanie încă nu s-a împăcat”.

Aceștia au scris că turbulențele politice din 2016 „subliniază dificultățile imense cu care se confruntă mulți lideri aflați la putere în lumea occidentală de astăzi”.

„Toți ajung în funcție cu mari speranțe, dar apoi se confruntă cu lipsa creșterii economice și cu realitățile financiare. Până când nu se va înregistra o creștere economică mai puternică și nu se va reduce presiunea datoriilor, este foarte probabil ca acest carusel al prim-miniștrilor să continue”, au avertizat analiștii.

Demisia lui Starmer ridică semne de întrebare cu privire la viitorul politicii externe a Marii Britanii.

Niciunul dintre principalii candidați la succesiunea sa nu are experiență reală în politica externă într-o perioadă de tulburări globale.

Oricine va prelua conducerea va trebui să facă față războiului în curs din Ucraina, instabilității din Orientul Mijlociu, ascensiunii Chinei și unei Americi care se retrage din angajamentele sale față de Europa și NATO.