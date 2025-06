Kelemen Hunor dă explicații despre „terapia de cuplu” din negocierile de la Palatul Victoria: „Nu eu am zis”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, joi seară, la Antena 3, că nu el a făcut referire la terapia de cuplu, în cadrul negocierilor pentru guvernare când discuţiile erau aprinse. Kelemen a admis că discuțiile au fost aprinse, însă conținutul discuțiilor a ajuns inexact în presă.

Precizările lui Kelemen Hunor vin în contextul în care în presă a ajuns informația că, la discuțiile de miercuri seara de la Palatul Victoria, liderul UDMR i-ar fi invitat pe europarlamentarul Cristian Ghinea (USR) și ministrul Sănătății Alexandru Rafila (PSD), care aveau o dispută dură, să urmeaze „terapie de cuplu”.

Liderul UDMR susține că nu el a folosit sintagma, ci un reprezentant al USR, însă informația a ajuns eronat în presă.

„Era o discuţie mai aprinsă şi unii au vrut să-i oprească pe colegii care aveau această polemică şi eu am zis la un moment dat că nu trebuie opriţi, fiindcă sunt multe lucruri care trebuie discutate, trebuie spuse. Sunt animozităţi, nu sunt eu psihoterapeut de grup, dar lăsaţi-i să vorbească. Altfel, toate conflictele le ducem mai departe, toate neînţelegerile le ducem mai departe. Şi atunci a spus cineva de la USR că are dreptate Hunor, avem nevoie de această terapie de cuplu. Nici măcar nu eu am zis. Şi cineva a dat pe surse greşit şi s-a întâmplat ce s-a înţâmplat”, a explicat Kelemen Hunor, citat de News.ro

Președintele UDMR a admis că principalele dificultăți în ajungerea unui acord pentru guvernare sunt legate de măsurile fiscale.

„Această guvernare care urmează sper că în câteva zile (…) trebuie să arate că este o guvernare dreaptă, justă şi nu pune doar presiune pe cetăţeni şi pe economie, ci şi pe administraţia centrală, şi pe administraţie locale, şi acolo unde sunt lucruri extravagante, cheltuieli extravagante”, a adăugat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a fost întrebat în ce stadiu sunt negocieriile pentru formarea Guvernului, pe o scală de la 1 la 10.

„Undeva pe la 7-7,5 spre 8. Sunt foarte multe chestiuni unde aţi văzut că n-au apărut divergenţe. Deci, programul de guvernare, în mare, pe capitole socio-economice, este scris. Câteva aspecte trebuie discutate politic. Despre asta n-aţi auzit nimic, fiindcă lucrurile au mers relativ repede”, a răspuns liderul Uniunii.