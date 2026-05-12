Kelemen Hunor, despre viitorul guvern: „Nu va avea o viață lungă”. Ce spune că a discutat, a doua zi la rând, cu Sorin Grindeanu

Liderul UDMR consideră că viitorul premier, oricare ar fi el, va avea „o viață scurtă” și că nu va sta la Palatul Victoria doi ani și jumătate, până la următoarele alegeri parlamentare. Kelemen Hunor spune că el continuă să creadă că cea mai bună variantă este reîntregirea vechii coaliții formate din PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale.

Kelemen Hunor a discutat din nou, marți, cu Sorin Grindeanu, în biroul liderului PSD de la Camera Deputaților:

„Am continuat discuțiile de ieri. Nu am discutat altceva decât criza politică. Eu am spus că în continuare cred că varianta cea mai bună, prima variantă, este să refacem coaliția cu un premier independent, neindependent, acceptabil pentru toată lumea”, a declarat Kelemen la finalul discuției.

Racolarea de parlamentari, „o boală grea”

Liderul UDMR s-a poziționat așa de la începutul crizei. „Până nu încercăm, nu pot să spun că nu se poate”, a mai spus el.

Kelemen exclude în continuare ca UDMR să facă parte dintr-un guvern cu partidele anti-occidentale, așa cum le numește Nicușor Dan. Întrebat despre parlamentarii care ar putea fi aduși în PSD sau PNL pentru a strânge voturi pentru un viitor guvern, Kelemen Hunor a spus că „racolările sunt o boală urată”: „Cu racolările astea… e o boală foarte urată, cronică. Eu deocamdată merg pe varianta Guvernului care a fost până acum. Până nu încercăm nu pot să spun că nu se poate. Nu e un scenariu pe 2 ani și jumătate, este un scenariu să trecem de această criză”.

În opinia liderului UDMR, viitorul Executiv nu va avea o viață lungă:

„Eu cred că putem fi cu toții de acord că următorul guvern nu va avea o viață lungă, de doi ani și jumătate. Va avea o viață de 8, 9, 10 luni. Trebuie să trecem de PNRR, SAFE, să menținem deficitul la ținta asumată”.

„Scaun gol n-a rămas niciodată”

Întrebat dacă consideră că premierul va trebui practic să se sacrifice pentru un an, Kelemen Hunor a răspuns: „absolut”.

„Scaun gol n-a rămas niciodată”, a adăugat el, făcând referire la faptul că va fi găsită o variantă de premier, chiar dacă va fi unul de sacrificiu.

Kelemen Hunor a mai spus că are discuții și cu Ilie Bolojan, nu doar cu Sorin Grindeanu:

„Săptămâna trecută, m-am întâlnit cu domnul Bolojan. O să încerc să mă văd azi, mâine cu domnul Bolojan. Nu știu agenda. Mie nu mi-a plăcut că a fost dat jos acest guvern dar asta e jocul democratic”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că va începe consultările oficiale pentru formarea unui Guvern cu partidele parlamentare „joi sau luni”.

„Solicitarea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern întrebarea mea va fi dacă au sau nu negociată o majoritate”, a subliniat Nicușor Dan.