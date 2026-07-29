Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Grindeanu: Ar fi fost bine să forţăm un pic formarea unui guvern de armistițiu, până la sfârşitul anului 

Preşedintele UDMR spune că a vorbit cu liderul PSD despre perspectivele formării unui guvern și că observă că, deocamdată, „fiecare este închis în bula lui”.

Întrebat dacă este posibil să avem guvern după 15 august, așa cum a spus Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a răspuns: „Asta nu ştiu. Nu vreau să stric feng shui ul nimănui. Ieri am avut o discuţie, am discutat despre sesiunea extraordinară şi despre proiectele de azi. Ne-am pus de acord, am votat cu toţii ce era de votat astăzi. Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt trei proiecte pe agricultură şi urmează să fie discutate în comisiile de specialitate mâine şi apoi în plen, vineri şi aici e foarte important că sunt zone din agricultură care trebuie susţinute, dacă nu vrem să punem lacăt pe producţia agricolă”.

„Şi PNL, şi PSD, și USR, și UDMR trebuie să vină împreună, nu separat“

El a spus că a discutat cu preşedintele PSD şi despre perspectiva formării unui guvern, pornind de la propunerile pe care le are. Prima este ca până la finalul anului să fie instalat „un guvern de tranziţie, de amnistiţiu”, însă „asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului”.

„Şi PNL, şi PSD trebuie să vină împreună, nu separat. Și USR, şi UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forţăm un pic, între ghilimele, în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de amnistiţiu, până la sfârşitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în ţară (..) Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate”, a declarat Kelemen Hunor, citat de News.ro.

A doua variantă este un guvern minoritar, format în jurul lui Siegfried Mureşan, însă pentru a învesti un altfel de guvern este nevoie de PSD: „PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte”.

Preşedintele UDMR a subliniat că o altă variantă este un guvern condus de Sorin Grindeanu, tot minoritar: „PNL-ul, deocamdată, spune că nu votează aceste guvern”.

„Deci sunt aceste trei variante. A patra variantă nu există. În momentul în care domnul preşedinte desemnează pe cineva dintre cei doi sau dacă găseşte un alt premier foarte bine, putem discuta despre guvern. Puteţi să mă întrebaţi dacă am vota un guvern condus de PSD, de domnul Grindeanu, dacă am vota un guvern condus de nu ştiu cine. Aceste discuţii trebuie purtate după nominalizare. Înainte de nominalizare nu pot discuta despre aceste aspecte, fiindcă ce a rămas, rămăşiţa, care nu arată foarte bine, din fosta coaliţie, are un premier”, a explicat Kelemen Hunor.

„În acest moment, aş insista pe un guvern majoritar”

Liderul UDMR a mai afirmat că sunt discuţii şi cu preşedintele şi cu liderii celorlalte partide.

„Eu, în acest moment, aş insista pe un guvern majoritar, cel puţin până la sfârşitul anului. Dacă nu se poate, atunci România trebuie să aibă un guvern. (..) Eu nu am acest rol de mediator, dar eu încerc să aduc argumente în fiecare zi, când discut cu colegii mei, şi asta o să fac şi în continuare, că nu am eu rolul de a media între partide, dar mi-am păstrat relaţia cu fiecare, cred că am fost corect cu fiecare.

Întrebat dacă îl vede mai maleabil pe Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu pot să răspund la această întrebare, deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui”.